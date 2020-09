BCL, Final Eight: JDA Dijon all’ultimo respiro! Ankara KO

Secondo quarto di finale per la BCL Basketball Champions League, nella Final Eight di Atene che decreterà il vincitore della scorsa stagione.

QUINTETTO TURK TELEKOM ANKARA: Dekker, Ennis, Eric, Sykes, Wiltjer.

QUINTETTO JDA DIJON: Chassang, Johnson, Julien, Simon, Vanwijn.

Primo quarto di marca turca, con Ankara che prova a scappare nel punteggio, ma con i francesi che resistono. Kyle Wiltjer e Sam Dekker fanno la voce grossa sotto canestro, insieme ad un Michael Eric versione EuroLega. Tyler Ennis non è preciso dal campo, ma smezza assist con grande facilità. Dopo 10 minuti è +6 Turk Telekom.

Nella seconda frazione arriva la reazione dei francesi. Julien e Johnson suonano la carica, in una partita in cui l’equilibrio regna sovrano. Alexandre Chassang è molto positivo per il JDA, ottimo sia sotto canestro che a livello realizzativo. Dopo 20 minuti, Ankara guida di 3 lunghezze in un quarto di finale molto interessante ed equilibrato.

Si segna poco al rientro in campo, la tensione e la posta in palio sono alte da entrambe le parti. I francesi però sono più cinici e riescono a ribaltare il punteggio, mettendo la freccia e operando il sorpasso. Si inceppa l’attacco di Ankara, in difficoltà e a rischio tracollo in un momento chiave della partita.

Nell’ultimo quarto, Dijon sembra piazzare l’accelerata decisiva. I francesi sfiorano la doppia cifra di vantaggio e Ankara sembra alle corde. Sembra, appunto. Ennis e Dekker non ci stanno e si caricano la squadra sulle spalle. I francesi, forse con un pò di tensione, sbagliano e sono molto imprecisi. Negli ultimi minuti, Ankara recupera sino ad arrivare a strettissimo contatto. A 6 secondi dal termine, il Turk Telekom Ankara ha la palla della clamorosa vittoria, in una rimonta super. Nel momento più bello però, Ennis si incarta e costringe Wiltjer ad un pessimo tiro da metà campo. Dijon soffre tantissimo, ma porta a casa una preziosissima vittoria che significa semifinale di BCL. I francesi affronteranno Burgos, vincente nel primo quarto di finale contro l’Hapoel Gerusalemme.

TURK TELEKOM ANKARA – JDA DIJON 82-83 (24-18, 25-28, 13-19, 20-18).

MVP BasketInside: Axel Julien

Turk Telekom Ankara: Baldwin 4, Baygül 5, Gulaslan, Dekker 15, Korkmaz 2, Geyik 2, Ennis 14, Bayrak, Bas, Sykes 8, Wiltjer 19, Eric 13. All: Goren.

Jda Dijon: Johnson 16, Simon 9, Rojewski, Ducoté, Vanwijn 9, Alingue 7, Holston 9, Loum 5, Chassang 9, Galliou, Julien 19. All: Legname.