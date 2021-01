BCL, Fortitudo Bologna – Pinar Karsiyaka: le parole di Dalmonte nel post partita

Il commento di coach Dalmonte alla fine del mach: “Le motivazioni a livello inconscio possono scivolare via perché è umano; abbiam spostato l’attenzione sui punti dove migliorare: i feedback contrastanti, ma gli errori devono esser utili per andare in palestra Giovedì dove bisogna aprire un’altra porta. Aprine un’altra sfrattando il week end dove non giochiamo per fissare meglio i punti difensivi e gli aspetti offensivi: una brevissima pre season dove sarà necessario fissare il sistema. In questo momento c’è la possibilità di avere la squadra al completo e questo è uno scenario nuovo da sfruttare.

A livello difensivo dobbiamo sistemare le modalità dove reagire ai pick and roll avversari, alzare la responsabilità durante gli uno contro uno, dove c’è criticità. C’è stata una risposta di squadra verso questa direzione. A livello offensivo dobbiamo essere più tosti nel piazzare i blocchi e nel fare le esecuzioni. Questo aspetto oggi è stato evidenziato da una squadra tosta come il Karsiyaka, una delle tre squadre turche più forti che tiene testa ad altre che stan giocando l’Eurolega”.