Fortitudo Bologna pesantamente sconfitta in BCL contro Bamberg:

Il commento del Coach Meo Sacchetti:

’’Ovviamente non era l’inizio che ci aspettavano e speravamo di poter giocare una partita diversa. Penso anche, con grande onestà, che l’alibi del roster decimato ci possa essere concesso questa sera, includendo anche l’indisponibilità di Aradori a partita in corso. Questo, però, non può bastare per giustificare una prestazione cosi sotto tono.”