BCL, Gruppo C: i commenti delle avversarie di Brindisi

Happy Casa Brindisi è stata sorteggiata nel gruppo C nella Regular Season della quinta edizione della Basketball Champions League, insieme a Darussafaka Tekfen (TUR), Filou Oostende (BEL), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Limoges CSP (FRA), San Pablo Burgos (ESP) e Turk Telekom (TURcon l’ottava ed ultima partecipante che emergerà dalle sfide nei preliminari fra Igokea, U-BT Cluj-Napoca, Sporting CP Lisbon o Fribourg Olympic.

Questi sono alcuni commenti delle avversarie della Happy Casa Brindisi:

Burgos

“La BCL ha fatto un netto salto in avanti in qualità quest’anno, attirando molte squadre forti che hanno fatto crescere il livello della competizione ancora di più,” ha dichiarato il GM di Burgos Albano Martinez.

“Sarà un girone aperto in cui tutte le squadre avranno le proprie opportunità. Hapoel e Darussafaka, per il loro budget, partiranno forse con un piccolo vantaggio sulle altre. Le restanti dovranno sfidarsi per guadagnarsi un posto alla seconda fase.”

“Faremo trasferte in posti con enorme tradizione, mentre a casa nostra potremo contare sul supporto dei nostri tifosi magnifici.”

Stiamo lavorando per costruire un roster competitivo, come quello che avevamo l’anno scorso, anche se ci hanno lasciato dei giocatori importanti. Vogliamo essere una squadra forte, lottare in ogni gara per avere la chance di vincere e lottare per raggiungere i nostri obiettivi.”

Darussafaka

“Sarà un’esperienza diversa per noi, un nuovo inizio, dato che dopo aver giocato in EuroCup ed EuroLeague abbiamo scelto di giocare la Basketball Champions League,” ha dichiarato l’Head Coach del club Selcuk Ernak.

“Siamo una delle ciinque squadre turche nella competizione, sappiamo che la Turchia ha un ruolo fondamentale in BCL. Siamo ovviamente certi che ci sarà un maggior entusiasmo e qualità con i nuovi club in BCL.”

“Sarà difficile per noi ma pensiamo che qualificarci in un girone così duro sia il miglior modo per prepararsi per le fasi successive.”

“Il nostro obiettivo è andare ai Playoffs. Anche se abbiamo un budget limitato per la prossima stagione, siamo felici per le mosse di mercato fatte ad oggi. Stiamo cercando i giocatori migliori per portare un contributo al nostro club.”

Limoges

“Il nostro girone comprende squadre forti e ben distribuite in tutta Europa,” ha dichiarato coach Mehdy Mary.

“Andremo in Israele, a sfidare un club organizzatissimo e di ottima qualità come l’Hapoel. Ma andremo anche in Spagna, Belgio, Italia, due volte in Turchia e aspettiamo di capire chi sarà l’ultima sfidante.”

“Le partite saranno molto competitive. Questo dimostra il progresso della BCL. C’è molta eccitazione per l’inizio della stagione e per giocare contro queste squadre.”

“Stavamo aspettando il sorteggo con impazienza, speriamo che tutto si possa svolgere nelle migliori condizioni possibili. Tutti nel mondo hanno un po’ di paura,” dice il Direttore Sportivo del club Crawford Palmer.

“A me sembra che il gruppo sia molto intrigante, con viaggi in alcuni dei palazzetti più caldi d’Europa. Non vediamo l’ora.”

“Abbiamo visto come la BCL ed il suo format siano stati in grado di convincere club di prestigio ad unirsi alla competizione. Ora dobbiamo dimostrarci all’altezza del compito che abbiamo davanti.”

Turk Telekom

“Abbiamo giocato in BCL anche l’anno scorso quindi abbiamo esperienza e conosciamo più o meno bene le avversarie,” ha detto il GM Cenk Duraklar.

“Due delle squadre che sono arrivate alla Final Eight oltre a noi sono in questo gruppo. Sarà tosta, ma lo è stato anche lo scorso anno. Quindi non siamo preoccupati, speriamo di qualificarci con un buon piazzamento.”

“Ci aspettiamo di giocare di fronte ai nostri fan dopo la situazione causata dalla pandemia. Se giocheremo davanti ai nostri fan ad Ankara, sappiamo che ce la faremo. La cosa più importante per noi è dare ai nostri tifosi l’opportunità di vederci sfidare le grandi squadre europee.”