BCL: Il sogno di Varese si ferma contro Cholet. In finale volano i francesi

Si interrompe in semifinale il percorso preliminare della BCL della Pallacanestro Varese.

CHOLET – VARESE 96-88 (25-22, 24-22, 23-34, 24-10)

Perde la semifinale dei preliminari di Basketball Champions League la Pallacanestro Varese che, al termine di una sfida combattuta cede a Cholet Basket con il risultato di 96 a 88. A nulla è servito un terzo quarto da 34 punti, arrivato dopo un primo tempo tutto sommato equilibrato; negli ultimi 10’ di partita, i francesi hanno alzato nettamente il livello difensivo e, grazie anche a qualche canestro “clamoroso” (ottimo Campbell), sono riusciti a ribaltare il risultato portando a casa la vittoria finale. McDermott (il migliore tra i biancorossi) e compagni ora torneranno in Italia dove mercoledì 4 ottobre alle 19:30 ospiteranno la Estra Pistoia per la prima giornata di LBA.

Cholet parte bene con un 3 a 0 che, però, non intimorisce Varese che anzi pareggia e ribalta il risultato in un amen (5-8) grazie a McDermott e Woldetensae. Salaun e Campbell scuotono nuovamente i loro per il nuovo +5 (13-8 prima, 19-14 dopo), gap che il “solito” McDemrott e Shahid sono abili ad annullare trovando il pareggio a quota 19, anche se al 10’ il risultato sorride ai francesi: 25-22.

L’avvio di secondo periodo è equilibrato, con la Itelyum brava a rimanere a contatto grazie ad un super Moretti che al 15’ firma il -1 (33-32) costringendo coach Vila al timeout. Al rientro in campo De Sousa porta nuovamente in avanti i suoi che poi vanno anche sul +6 (40-34). Un gioco da 3 punti di Ulaneo rilancia i biancorossi che poi trovano anche il -1 con Cauley-Stein ma al 20′ è ancora la formazione transalpina a in avanti: 49-44.

Varese trova il pareggio a quota 53 a suon di triple ad inizio terzo periodo (Cauley-Stein, Hanlan e McDermott), ma Cholet annulla tutto rispondendo per le rime con Hruban e Campbell (62-53) costringendo coach Bialaszewski al timeout. Al rientro sul parquet, Hanlan sblocca i suoi con una precisa tripla e Moretti firma il -4 (62-58) ma è ancora McDermott che piazza la bomba del nuovo aggancio (64-64) e la successiva del +3 (64-67) che fa esplodere la panchina biancorossa. Cauley-Stein con un’iniziativa personale timbra il +5 (64-69) e gasa una Itelyum che prova la fuga con Brown, i cui 5 punti consecutivi valgono il momentaneo +9 (69-78), gap che Blakes addolcisce con la preghiera sulla sirena che vale il 72-78 del 30’.

Cholet torna in campo con il coltello tra i denti e ribalta il risultato in un amen (82-78). La Itelyum inizialmente si blocca, ma poi trova ossigeno con Moretti e Woldetensae che riportano il match in equilibrio (84-84). McDermott mette il +2, ma Cholet ribalta ancora una volta con il 2+1 di Goudou-Sinha e con Campbell che trascina i suoi sul +3. La Itelyum prova a rispondere, ma gli attacchi vanno a vuoto e allora i francesi allungano con Sako (92-86). È il colpo di grazie per Varese che non riesce più a graffiare sbattendo contro la difesa dei francesi che chiudono il match sul definitivo 96-88.

Comunicato Pallacanestro Varese