BCL, la Fortitudo Bologna ci prova nel finale ma non basta: all’Unipol Arena vince il Pinar Karsiyaka

Nonostante l’uscita anticipata dalla coppa già decisa nella scorsa giornata la Fortitudo cerca di onorare al meglio la partita, così come chiesto da coach Dalmonte. Dopo un primo quarto di equilibrio tra le due squadre, il Karsiyaka riesce a prendere il vantaggio necessario, mostrando la sua concretezza e la sua aggressività e chiudendo il secondo quarto avanti sul +12. Un vantaggio che viene aumentato nei quarti successivi sino alla vittoria, nonostante la Fortitudo provi a rientrare in partita ad inizio ultimo quarto. Tra le fila turche Birsen e Morgan e Taylor tra i migliori. La Fortitudo, nonostante una buona partenza, vede crescere la squadra turca senza riuscire a fermarne l’avanzata, nonostante le giocate di Banks, Hunt e Tote (i migliori per punti). Una sconfitta indolore per i ragazzi di Dalmonte che avranno a disposizione, grazie al turno di riposo in campionato, la possibilità di poter recuperare le energie fisiche e mentali necessarie per l’importante sfida di campionato contro Varese.

(ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO)