BCL, le parole del CEO Patrick Comninos

Il CEO della Basketball Champions League, Patrick Comninos, ha parlato con Eurohoops della decisione di organizzare una Final Eight ad ottobre per incoronare il campione della BCL.

Consideri la soluzione di chiudere la stagione a settembre come la migliore possibile viste le circostanze?

Il criterio primario è stato rispettare la salute fisica e mentale degli atleti in questo momento molto molto difficile. Poi, il desiderio dei tifosi di vedere più pallacanestro live possibile, ed i limiti che ci sono sui viaggi internazionali.

Invece di tenere giocatori, club, tifosi, tutti in attesa, abbiamo visto che era essenziale dare a tutti un minimo livello di certezza. Specialmente in questo periodo di totale incertezza, il Board di BCL ha valutato che questa – nonostante tutte le sfide – fosse la decisione migliore: dare date specifiche e non lasciare tutti in attesa. È probabilmente la scelta migliore, la decisione ottimale in questa situazione così complessa. Non c’è nessun risultato perfetto: nessuna soluzione perfetta, quindi cerchiamo di fare la cosa più logica per concludere la nostra stagione perché – non dobbiamo dimenticarlo – noi non siamo una lega nazionale.

Non abbiamo una classifica. Non possiamo dire che secondo la classifica ad oggi, squadra A o squadra B sono in testa quindi meritano di essere campioni. Abbiamo un sistema che prevede che per essere campioni devi concludere la stagione, e tutti quanti nell’ecosistema BCL hanno voluto trovare un modo per completare la stagione.

È giusto assumete che tutte le squadre che sono in lotta nella competizione abbiano uno spot garantito nella prossima BCL? Ci sarà una fase di preliminari?

Questo punto è essenziale, e riguarda l’accesso alla stagione successiva, quindi dovremo esaminare nel dettaglio sia per proteggere i diritti dei dieci club che sono nella competizione oggi, sia per salvaguardare le giuste condizioni perché altri club che hanno bisogno di un preliminare o che inizieranno la stagione regolare. Come sapete, abbiamo dei criteri precisi di accesso per la Basketball Champions League, e cercheremo di rispettarli al meglio delle nostre possibilità.

Dovremo aspettare attorno a giugno per capire meglio il processo per l’anno prossimo. Perché noi diamo particolare importanza ai risultati delle squadre nei campionati nazionali, quindi abbiamo bisogno di vedere come tutte le leghe si concluderanno.

Considerando il vostro rapporto stretto con le leghe nazionali, pensi che la vostra decisione di mettere la Final Eight a Settembre di fatto proclami la fine delle competizioni nazionali senza completare la stagione in estate?

Ho parlato con tutte le leghe, e molte di loro continueranno a monitorare la situazione a livello locale. Alcune hanno già annunciato che aspetteranno la fine di aprile per rivisitare le proprie decisioni. È importante dividere le sfide che ci sono nel riprendere una lega nazionale e quelle ancora più complesse di continuare una competizione internazionale.

Questo è un punto importante, che abbiamo considerato estensivamente al board, perché il nostro board di BCL è composto, tra gli altri, di rappresentanti delle leghe nazionali. Per questo hanno avuto un impatto diretto sulla decisione.

[..] Abbiamo bisogno che l’attività sportiva riprenda in otto nazioni diverse che sono ancora coinvolte nella Basketball Champions League, e noi, ovviamente, abbiamo bisogno che i voli internazionali siano attivi, cosa che non è necessaria nelle leghe nazionali.

Quindi dal nostro punto di vista, non volevamo lasciare tutti questi giocatori e club in attesa. Non dimentichiamoci che abbiamo rappresentanti di alcune leghe che hanno già concluso la stagione, come Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, VTB. Dal loro punto di vista, l’unica cosa che poteva restare è la competizione internazionale e ora almeno i club ed i giocatori hanno conoscenza precisa di cosa succederà.

Avete mai considerate che, senza le Olimpiadi in calendario in estate, avreste potuto prendere tempo come stanno facendo molte leghe ora?

C’è stato un vantaggio quando è stato annunciato che il mese di giugno è stato reso disponibile per il rinvio delle Olimpiadi, ma noi riconosciamo anche che il calendario dei nostri club termina a fine giugno. Potrebbe essere esteso ai primi di luglio, ma per la natura ciclica della nostra competizione, saremmo in difficoltà nel riprendere la stagione in tardo giugno.

Non ci dimentichiamo un aspetto cruciale. Nella Basketball Champions League, siamo molto orgogliosi di organizzare le Final Four come un evento di vera festa: quello è il nostro evento, e tutti quelli che ne hanno fatto parte o l’hanno visto da casa sanno che è un grande momento di sport.

Per noi, questo resta una priorità, e questo è qualcosa che vogliamo essere in grado di offrire ai nostri fans.

E tutti capiscono che anche se le partite potessero riprendere nei prossimi mesi a livello nazionale, questo succederà quasi certamente a porte chiuse. Quindi per noi tenere tutti in attesa e poi concludere la stagione con il nostro grande evento senza spettatori, non avrebbe avuto molto senso.

Questa non è esattamente vostra responsabilità, ma dal momento in cui credo che ci sia stato il consenso su un compromesso equo per tutti quelli coinvolti, avete parlato anche della situazione contrattuale dei giocatori, che solitamente non hanno lunghi contratti in Europa? Alcuni di loro, nonostante facciano parte dei dieci club che sono ancora in corsa, potrebbero non essere in grado di competere per il titolo BCL, e questo potrebbe avere un impatto anche economico sui loro accordi con alcuni club.

Questo è certamente un punto che stato discusso a diversi livelli nel processo di decisione perché, prima che ci fosse una decisione presa dal board BCL, c’è stata una discussione del consiglio dei club di BCL dove i club hanno la possibilità di esprimere la propria opinione ed esternare preoccupazioni. Questa di cui tu parli è stata esternata.

Per trovare la miglior soluzione in questo contesto così complesso, questo è un punto che può non essere ideale. Ora, è decisione di ogni club costruire il roster per il futuro, come tu dici, quindi torna nella loro responsabilità e nelle loro discussioni con i giocatori.

Ora, quando si parla di contratti brevi che i club hanno con i giocatori e che si chiudono al termine della stagione, questa è una questione più ampia che non è strettamente connessa alla BCL. Credo che per molti giocatori questa stagione verrà accorciata, a prescindere di ciò che succede con la BCL.

Su questi punti, FIBA ha preso un approccio proattivo qualche giorno fa, mandando una lettera alle federazioni nazionali e informandole su alcuni principi che vanno rispettati durante questo periodo unico.

L’aspettativa è che squadre, giocatori ed agenti saranno in grado di sedersi ad un tavolo e trovare soluzioni razionali in questa situazione irrazionale e unica che tutti stiamo affrontando.

Tutto ciò è una novità per noi. Non siamo mai stati in queste circostanze. Ad essere onesti, non c’era un piano pronto; nessuno ha attraversato questo in passato ed è in grado di dire questo è giusto, questo è sbagliato. Noi dal nostro lato abbiamo preso questa decisione per dare un livello di sicurezza ai nostri stakeholders per il bene dei partecipanti, e ora ovviamente dovremo sederci intorno al tavolo e guardare nel dettaglio ogni situazione per fare il meglio.