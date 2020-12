BCL, non decolla la Fortitudo Bologna: il Bilbao vince in casa dilagando nel finale

Nonostante il ritorno alla vittoria in campionato, la Fortitudo Bologna non riesce a decollare in coppa trovando l’ennesima sconfitta. A Bilbao la squadra di Dalmonte, orfana di Happ, Saunders e Mancinelli, subisce una sonora sconfitta per 82-54. Dopo un buon primo quarto, il rischio di cedere già nel secondo e la capacità di tornare in partita a pochi minuti dal terzo, la squadra si perde mentalmente nel finale trovandosi in balia degli avversari. Tra le file bolognesi, Totè (14pt), Banks (13pt) e Hunt (9pt) i migliori. Una solida Bilbao invece, trova la seconda vittoria contro la squadra bolognese, affidandosi ai suoi uomini migliori e restando sempre in partita, soprattutto quando la Fortitudo sembrava potesse rientrare nel match. Brown (17pt), Kulboka (11pt) e Huskic (11pt) i migliori per la squadra spagnola.

Il primo tempo si chiude in vantaggio per Bilbao per41-28. La prima frazione di gioco, a favore della squadra spagnola per 19-18, vede una partenza in sordina, con il punteggio basso fino alla metà del tempo. Bisogna aspettare il quarto minuto per vedere Bilbao avanti 10-8: Rouselle ( 5pt) e Kulboka (7 pt) i migliori in casa spagnola; risponde la Forittudo con Hunt (6 pt) e Totè (4pt) che resta in coda chiudendo il quarto a -1. Nel secondo quarto Bilbao alza il ritmo e a meno di tre minuti dalla fine è avanti sul +19. Brown e Kjiaci e Rouselle tentano e realizzano l’allungo decisivo: il primo tempo recita 41-28 per Bilbao, con una Fortitudo visibilmente in difficoltà, con ben oltre 12 palle perse nel quarto, che ha in Totè, Hunt e a sprazzi Banks i migliori per punti in squadra. Le squadre chiudono il primo tempo tirando in parità da due con il 52%, con un vantaggio per la squadra spagnola da tre, con il 31%.

Nel terzo quarto, finito 63-39 per i padroni di casa, la Fortitudo prova a ricucire lo svantaggio accumulato e dopo il settimo minuto Fantinelli, Banks e Withers riescono a riportare la Effe -8 da Bilbao intorno alla metà del quarto. Nel momento migliore della Fortitudo, Bilbao tira nuovamente fuori la freccia allungando sugli avversari: i punti da tre e due di Reyes e Miniotarsi regalano il +15 per 51-36 a tre minuti dalla fine. Ad aumentare ulteriormente il vantaggio contribuiscono Brown, Kulboka e Zyskowski che portano Bilbao sul +24.

Nell’ultimo quarto c’è poco da segnalare: la squadra spagnola, sempre in partita, allunga ulteriormente il vantaggio con la Fortitudo che trova piccoli punti a sprazzi senza impensierire gli avversari. Alla metà del quarto Bilbao è avanti per 70-46; un vantaggio di +24 che porterà alla conclusione del match e alla vittoria la squadra di casa per 82-54.

MVP Basketinside: Jaylon Brown

Fortitudo Lavoropiù Bologna: Aradori 5, Palumbo 2, Fantinelli 2, Withers 5, Tote 14, Sabatini 4, Fletcher 0, Hunt 9, Banks 13, Cusin 0

Retabet Bilbao: Zyskoswki 3, Rouselle 8, Brown 17, Betolaza 0,Reyes 7, Kljajic 7, Dos Anjos 4, Miniotas 10, Hakanson 0, Huskic 11, Kulboka 11, Jenkins 4