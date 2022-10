BCL Pinar-Reggio Emilia, Menetti “servirà giocare insieme per 40 minuti”

La UNAHOTELS Reggio Emilia è volata nella giornata odierna in Turchia ad Izmir, dove domani pomeriggio alle ore 18:30 italiane affronterà la terza giornata di Basketball Champions League, nella sfida in trasferta sul parquet del Pinar Karsiyaka.

Queste le parole di coach Max Menetti alla vigilia: “Siamo arrivati qua in Turchia con l’intento di lasciarci alle spalle questo brutto momento. Per la prima volta da inizio stagione, toccando ferro, conto di avere a disposizione tutta la rosa che abbiamo assemblato in estate, grazie ai rientri di Michele Vitali, che ha recuperato dall’infortunio alla caviglia, ed Arturs Strautins, al quale diamo un grande bentornato dopo i tanti mesi di assenza. Il nostro obiettivo, oltre naturalmente a cercare di conquistare una vittoria che sarebbe preziosissima contro una squadra molto forte come il Pinar, è quello di trovare un gioco d’insieme ed uno spirito emotivo che ci possa portare a lottare per tutti i quaranta minuti”.

La sfida verrà trasmessa in esclusiva su Eleven Sports e diretta dalla terna arbitrale composta al bulgaro Horozov, il polacco Proc e l’ucraino Zashchuk.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana