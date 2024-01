BCL, Play-In: Dinamo Sassari magnifica! Dominio in Francia, Cholet battuto di 21 punti

La Dinamo Sassari si aggiudica il primo round del Play-In di BCL vincendo e dominando in casa dello Cholet.

I giganti espugnano Cholet in gara1 di qualificazione al play in di Basketball Champions League portandosi avanti 1-0 nella serie: mercoledì match point in Sardegna

Che Dinamo! Gli uomini di coach Piero Bucchi disputano una grande partita sul parquet francese di Cholet e si portano avanti nella serie che vale l’accesso al play in di Basketball Champions League 1-0, sovvertendo il fattore campo. I giganti partono forte già nel primo quarto, condotti da un super Brandon Jefferson ben coadiuvato da Tyree, Charalampopoulos e Kruslin. Nel secondo quarto, con un clamoroso 9/14 da tre, gli isolani scavano il primo break grazie anche a un ottimo McKinnie (11 punti nel 2Q) chiudendo il primo tempo 34-52. Negli ultimi 20’ il Banco è bravo a non disunirsi e resistere agli attacchi di Cholet, vincendo 72-93, chiudendo con il 54% dal campo, 14/25 da tre, 29 assist totali e 39 rimbalzi

Road to Play in. Prima sfida della serie al meglio delle tre contro Cholet che vale l’accesso al Round of 16 di Basketball Champions League: per Gentile e compagni un match importante in termini di reazione dopo la sconfitta di sabato con Venezia, con l’inserimento di Brandon Jefferson e i nuovi equilibri da trovare.

BJ METTE IN RITMO

Dinamo in campo con un quintetto innovativo: Jefferson in cabina di regia coadiuvato da Tyree e Kruslin, Charalampopoulos da ala forte e Gombauld. Avvio contratto di entrambe le squadre che non segnano per i primi 90’’, primi punti di TJ Campbell mentre per i sassaresi c’è Jefferson. I padroni di casa si portano avanti con Ayayi e Sako ma la Dinamo sale di giri. Schiacciata di Gombauld servito da Tyree, che trova anche due bombe in fila per il 7 pari e il primo sorpasso degli isolani. Il Banco si accende, Jefferson mette in ritmo i compagni e piazza un break di 11-0 che annichilisce i padroni di casa. Bomba di Kruslin che prova a scrollarsi le difficoltà dell’ultimo periodo, anche Jefferson punisce dall’arco. Il parziale si allunga ed è massimo vantaggio sul +14 con Diop innescato da Jefferson, Cholet rosicchia un mini break di 5 punti in chiusura e il primo quarto finisce 16-25.

DINAMO SUGLI SCUDI

I padroni di casa aprono bene la seconda frazione, allungano a 10-1 e si riportano a -5 sul 21-26. Il Banco reagisce bene con un ottimo Zo McKinnie che infila 11 punti nel secondo quarto; Charalampopoulos scrive il nuovo +10 dall’arco: la Dinamo chiuderà il primo tempo con 9/14 da tre. I sassaresi riscrivono il massimo vantaggio di +18 (22-40): per Cholet si accende Randall che bombarda con tre triple e riporta i suoi a -9. Ma gli uomini di Bucchi resistono, attaccano con pazienza e con 5 punti di Chara, il contropiede di McKinnie e i liberi di Tyree chiudono al 20’ sul 34-53. Ottima Dinamo nei primi due quarti: reattiva, aggressiva, con 9/14 da tre e 18 assist, 8 solo di BJ.

DINAMO IN CONTROLLO

Cholet parte forte nel secondo tempo alzando l’intensità difensiva e schierando Nzekwesi, rebus per la difesa sassarese. Dopo la tripla di Ayayi il Banco suona la carica con la tripla di Kruslin: lo segue Charalampopoulos che firma 8 punti di fila, portandosi a quota 14 con 3/3 dall’arco. Diop porta il suo mattoncino alla causa, Kruslin scrive il +25 sul 44-69 ed è timeout Cholet. Il Banco resta in controllo e chiude al 30’ 51-77. Negli ultimi 10’ i sassaresi restano in controllo totale, Jefferson tocca la doppia doppia con 11 punti e 10 assist. Buona rotazione di uomini con il tecnico sassarese che dà riposo ai suoi che domenica affronteranno Pesaro alla Vitrifrigo Arena. Finisce 72-93, Sassari avanti 1-0 nella serie e mercoledì prossimo potrà provare a staccare il pass per il Round of 16 nel girone con Malaga, Strasburgo e vincente tra Paok e Tofas.

Cholet – Dinamo Banco di Sardegna 72-93

Parziali: 16-25; 18-27; 17-25; 21-16.

Progressivi: 16-25; 34-52, 51-77; 72-93.

Cholet. De Sousa 5, Ayayi 7, Randall 15, Sako 5, tillie, Nzekwesi 8, Goudu Sihna 7, L’Etang, Salaun,. Campbell, Hruban 14. Coach Lauren Vila

Dinamo. Cappelletti 3, Treier, Tyree 11 (7 rb 4 as), Kruslin 14, Raspino 2, Gentile 2, Diop 13, Gombauld 6, McKinnie 12 (5rb), Jefferson 11 (10 as), Charalampopoulos 19, Pisano. All. Piero Bucchi

29 assist totali

