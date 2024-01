BCL, Play-In: Equilibrio e gare 3 forzate da PAOK, Oostende, Darussafaka e Rio Breogan. OK Peristeri e Promitheas

Emozioni e spettacolo nella seconda partita del Play-In della BCL Basketball Champions League. Colpaccio del PAOK che dopo un supplementare, contenendo la furiosa rimonta dei padroni di casa, vince e pareggia la serie sul 1-1 riportando tutto in Grecia. No problem per il Promitheas che domina il Le Mans grazie alla super prestazione del duo Cowan Jr – Jones. Orgogliosa gara 2 anche per Oostende che batte l’Hapoel Holon in una partita tesa e a basso punteggio per l’1-1. Altra grande sorpresa è la vittoria del Darussafaka sul Ludwigsburg rimandando ogni discussione alla decisiva gara 3 in Germania. Soffre più del previsto Coach Spanoulis ma vince e ipoteca il passaggio per il suo Peristeri di fronte ad un Rytas che non molla mai, con Marcus Foster ultimo ad alzare bandiera bianca. I galiziani del Rio Breogani si riscattano dopo il KO nella prima partita e vincono sulle ali di un super McLemore in una sfida molto appassionante ed equilibrata.

RISULTATI:

GALATASARAY – TORTONA

TOFAS – PAOK 87-88 DTS Serie sul 1-1 (Wiley 23, Winston 22, Fridriksson 18, Harrison 17)

PROMITHEAS – LE MANS 91-78 Promitheas vince la serie 2-0 (Cowan Jr 21, Jones 17, Narace 21, Schwartz 16)

OOSTENDE – HAPOEL HOLON 71-61 Serie sul 1-1 (Gillet 15, Jefferson 14, Dawson 16, Smith 12)

DARUSSAFAKA – LUDWIGSBURG 83-72 Serie sul 1-1 (Abdur-Rahkman 17, Carlton 15, Graves 16, Lewis 12)

PERISTERI – RYTAS 83-80 Peristeri vince la serie 2-0 (Ragland 17, Mitrou-Long 14, Foster 20, Echodas 14)

RIO BREOGAN – PINAR KARSIYAKA 80-73 Serie sul 1-1 (McLemore 24, Fernandez 15, Carey 20, McCollum 14)

DINAMO SASSARI – CHOLET