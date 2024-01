BCL, Play-In: Poche sorprese, vincono tutte le favorite. Equilibrio tra Holon e Oostende, eliminata Breogan

Poche sorprese negli ultimi spareggi del Play-In di BCL Basketball Champions League in cui vincono tutte le favorite. Il Tofas vince in Grecia, dopo aver sprecato il match point casa non stecca la terza e decisiva gara contro un PAOK che ci prova ma non è sufficiente. L’Hapoel Holon vince ed elimina Oostende con un mostruoso Harris da 28 punti. Dominio dei tedeschi del Ludwigsburg che asfaltano un generoso Darussafaka. Vanno KO ed salutano la BCL anche gli spagnoli del Breogan, KO in Turchia contro un Pinar Karsiyaka cinico ed efficace.

RISULTATI:

PAOK – TOFAS* 71-84 (Fridriksson 18, Tsairelis 17, O’Brien 15, Prewitt 12)

HAPOEL HOLON* – OOSTENDE 78-72 (Smith 28, Harris 16, Jefferson 23, Ahmad 13)

LUDWIGSBURG* – DARUSSAFAKA 99-73 (Graves 21, Melson 18, Abdur-Rahkman 13, Carlton 12)

PINAR KARSIYAKA* – BREOGAN 86-76 (Brown 17, Hilliard 17, Quintela 14, Nakic 12)

CHOLET – DINAMO SASSARI