BCL Playoffs, 1ª giornata: Brindisi stecca l’esordio, al PalaPentassuglia passa l’Hapoel Holon

Ricomincia la FIBA Basketball Champions League per la Happy Casa Brindisi che, per la prima giornata dei playoffs, affronta gli israeliani dell’Hapoel Unet-Credit Holon. La squadra di coach Frank Vitucci inizia questa seconda fase a gironi senza il suo leader e top scorer D’Angelo Harrison, ma con un’aggiunta importante come quella di Josh Bostic che ha già ben figurato nella partita vinta dai pugliesi contro l’Allianz Trieste. Le altre squadre inserite nel gruppo della Happy Casa potete trovarle cliccando qui.

HAPPY CASA BRINDISI – HAPOEL HOLON 85-87 (25-26, 25-20, 17-20, 18-21)

A breve il recap completo della gara.