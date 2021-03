BCL Playoffs, 2ª giornata: È una grande Happy Casa in formato Europeo, battuto il Pinar

Torna la Fiba Basketball Champions League e torna in scena la Happy Casa Brindisi per la 2° giornata dei Playoffs. Dopo la cocente sconfitta casalinga contro l’Hapoel Holon, la truppa di Frank Vitucci è in cerca della prima vittoria nel girone I. Al PalaPentassuglia, però, arriva la squadra considerata come la favorita del gruppo e che presenta diversi giocatori passati in Italia come i due ex: Amath M’Baye e Sek Henry, ma non solo; nelle file del Pinar figurano anche l’ex Virtus Bologna Tony Taylor e, l’ex Reyer Venezia, D.J. Kennedy.

HAPPY CASA BRINDISI – PINAR KARSIYAKA 83-79 (17-10, 18-22, 30-17, 18-28 )

A breve il recap completo della gara.