BCL Playoffs, 3ª giornata: Alla fine Brindisi resiste alla rimonta del Tofas Bursa

Happy Casa Brindisi si aggiudica la terza giornata dei Playoffs di Basketball Champions League sconfiggendo il Tofas Bursa al PalaPentassuglia relegandolo a fanalino di coda del gruppo I con tre sconfitte nel girone di andata. La squadra di coach Vitucci è in lizza per il passaggio alle Final Eight BCL e dovrà conquistarsi fuori casa un pass per accedere alle migliori otto. I prossimi tre match infatti saranno in trasferta a cominciare dalla settimana prossima nel remake della sfida oggi vinta 77-75.

L’ex Pesaro Semaj Christon ha segnato il finale infuocato, con un pesantissimo 0/2 dalla lunetta a 12 secondi dalla fine, risultato poi decisivo per il risultato. Brindisi ha quasi sempre condotto, specialmente nella ripresa, ma si è vista sfumare tutto il vantaggio accumulato dal +11 a fine terzo quarto (65-54) per soffrire negli ultimi minuti di gioco. MVP Nick Perkins autore di una doppia doppia da 16 punti e 13 rimbalzi; sugli scudi anche il ‘solito’ Bostic cecchino da 8/11 al tiro e 21 punti per una valutazione pari a 24. Tra le fila del Tofas Bursa spiccano i 19 punti e 9 rimbalzi del lungo croato Zubcic, spina nel fianco degli avversari per tutto l’arco dell’incontro ma impreciso dalla lunga con 1/7 da tre punti. La percentuale del team turco da 25% (6/24) condanna gli uomini di coach Demir. Buone notizie per la Happy Casa dal ritorno in campo di capitan Alessandro Zanelli.

Prossimo turno di campionato nel posticipo casalingo domenicale (attualmente in programma salvo variazioni) contro Sassari in diretta RaiSport alle ore 20:45 il 21 marzo. In Champions League prima trasferta in casa del Tofas Bursa mercoledì 24 marzo alle ore 18:00.

IL TABELLINO

HAPPY CASA BRINDISI-TOFAS BURSA: 77-75 (22-15, 38-38, 65-54, 77-75)

HAPPY CASA BRINDISI: Bostic 21 (5/5, 3/6, 4 r.), Motta ne, Zanelli (0/1 da 3), Visconti 3 (1/3 da 3, 2 r.), Gaspardo 3 (0/2, 1/5, 2 r.), Thompson 11 (2/9, 2/2, 1 r.), Cattapan ne, Udom 4 (0/4, 2/2, 2 r.), Bell 6 (1/5, 0/2, 7 r.), Perkins 16 (6/11, 1/3, 13 r.), Willis 13 (1/1, 4/5, 5 r.), Guido ne. All.: Vitucci.

TOFAS BURSA: Akoon-Purcell 8 (2/3, 1/4, 2 r.), Zubcic 19 (5/6, 1/7, 9 r.), Christon 15 (4/9, 1/5, 7 r.), Ugurlu 4 (2/6, 0/2, 2 r.), Tuna, White 3 (0/2, 1/1, 1 r.), A. Demir ne, E. Demir ne, Simmons 8 (4/6, 6 r.), Konuk ne, Phillip 18 (1/4, 2/5, 7 r.), Yasar (0/1, 1 r.). All.: Demir.

ARBITRI: Aleksandar GLISIC (SRB) – Paulo MARQUES (POR) – Geert JACOBS (BEL).

NOTE – Tiri liberi: Brindisi 10/14, Bursa 21/28. Perc. tiro: Brindisi 29/66 (9/27 da tre, ro 11, rd 29), Bursa 24/61 (6/24 da tre, ro 10, rd 28).

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi