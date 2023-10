BCL Qualification Round: Il SIG Strasbourg vince il Tournament 3 ed è ammesso al tabellone principale

Dopo SL Benfica tocca al SIG Strasbourg. Ad Antalya i francesi allenati da coach Massimo Cancellieri vincono la finale del tournament 3 del Qualification Round e guadagnano la qualificazione al tabellone principale della prossima Champions League. Per gli alsaziani c’è posto nel Gruppo E in compagnia di Karsiyaka, Ostenda e Oldenburg.

Nell’ultimo atto del turno preliminare della BCL il Strasbourg ha piegato il Monbus Obradoiro al termine di una gara combattuta e decisa da uno strappo dei transalpini a inizio di ultimo quarto. Un parziale di 10-2 ha tolto il fiato agli spagnoli che non sono più riusciti a recuperare. In evidenza per il SIG Strasbourg, Quinton Hooker (18 punti con 7/15 al tiro, 4 assist e 3 rimbalzi) neo acquisto per Cancellieri e pronto alla sua terza esperienza in BCL dopo quelle maturate con Falco Szombathely e Herzliya. Bene anche Phi Booth con 17 punti iniziando dalla panchina. In una squadra sostanzialmente nuova trovano comunque spazio anche i senatori come Paul Lacombe (12 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi) e Leo Cavaliere (11 punti, 6 rimbalzi e 2 recuperi) anch’essi decisivi ai fini del successo finale. Il Monbus Obradoiro fallisce così l’occasione di arrivare per la prima volta nella sua storia alla fase a gironi della BCL pagando a caro prezzo a livello statistico i troppi errori ai liberi nei momenti decisivi del match. Migliore per la squadra di coach Vidal, Tres Tinkle con 16 punti.

Oggi si chiude il Qualification Round con l’assegnazione del terzo e ultimo posto disponibile. Alle 17.30 tocca a Cholet e Happy Casa Brindisi cercare il pass per proseguire il loro percorso nella manifestazione FIBA.

TUTTI I RISULTATI della BCL QUALIFICATION TOURNAMENT

TOURNAMENT 1

Quarti di finale (25.09)

Bakken Bears Aarhus (Dan)-KB Peja (Kos) 103-79

Kalev/Cramo (Est)-Norrkoping Dolphins (Sve) 78-82

SL Benfica (Por)-TSU Tblisi (Geo) 122-62

Patrioti Levice (Svk)-Petrolina Aek Larnaca (Cip) 66-74

Semifinali (27.09)

Bakken Bears Aarhus (Dan)-Norrkoping Dolphins (Sve) 68-78

SL Benfica (Por)-Petrolina Aek Larnaca (Cip) 87-59

Finale 29.09 ore 20.00

Norrkoping Dolphins (Sve)-SL Benfica (Por) 73-83



TOURNAMENT 3

Quarti di finale (26.09)

SIG Strasbourg (Fra)-Jonava CBet (Lit) 83-78

Karkhu Baslet Kauhajoki (Fin)-Ironi Hay Motors Ness Ziona (Isr) 56-92

Legia Warszawa (Pol)-Fribourg Olympic (Svi) 70-59

Mornar Barsko Zlato (Mnt)-Monbus Obradoiro (Spa) 56-90

Semifinali (28.09)

SIG Strasbourg (Fra)-Ironi Hay Motors Ness Ziona (Isr) 79-74

Legia Warszawa (Pol)-Monbus Obradoiro (Spa) 66-78

Finale 30.09

SIG Strasbourg (Fra)-Monbus Obradoiro (Spa) 82-78



TOURNAMENT 2

Quarti di finale (27/09)

Cholet Basket (Fra)-Telenet Giant Antwerp (Bel) 76-72

FHP Soccerbet (Ser)-Pallacanestro Varese (Ita) 71-73

Happy Casa Brindisi (Ita)-CSM CSU Oradea (Rom) 77-74

Heroes Den Bosch (Ola)-BG Gottingen (Ger) 95-84

Semifinali (29.09)

Cholet Basket (Fra)-Pallacanestro Varese (Ita) 96-88

Happy Casa Brindisi (Ita)-Heroes Den Bosch (Ola) 78-63



Finale (01.10)

Cholet Basket (Fra)-Happy Casa Brindisi (Ita) ore 17.30