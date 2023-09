BCL Qualification Round: SL Benfica vince il Tournament 1 e si qualifica al tabellone principale

Primo verdetto dai Qualification Round della Basketball Champions League con l’SL Benfica che vince la finale del tabellone 1 contro il Norrkoping Dolphins e ottiene così l’accesso al tabellone principale dell’evento FIBA. Portoghesi legittimano così la loro superiorità nella tre giorni della Gloria Sport Arena di Belek ma se nei quarti contro Tbilisi e nella semifinale con Larnaca le cose sono sembrate piuttosto facili, contro gli svedesi la vittoria è stata sudata. I lusitani infatti rincorrono nel primo tempo (19-17 al 10′ e 45-35 all’intervallo per il Norrkoping che arriva anche al +14 grazie a una buona percentuale da tre punti) e si assestano nella ripresa iniziando la rimonta con il parziale di 15-24 nel terzo periodo frutto di una difesa che blocca i campioni di Svezia. Negli ultimi 10′ di gioco l’inerzia si fa ancor più forte nelle mani del Benfica che sorpassa, sfianca l’avversario e vince 73-83 (28-48 il computo totale del 2°tempo).



Tra i protagonista il veterano Betinho Gomes (38 anni) che parte dalla panchina e chiude con 20 punti (4/7 da tre). 18 punti e 9 rimbalzi per Terrell Carter. Per i Dolphins, 19 punti, 5 rimbalzi e 6 assist di Felix Terins, 17 per Marcus Thyus.

SL Benfica entra dunque nel tabellone della prossima Basketball Champions League andando ad occupare la casella rimasta vuota nel Gruppo G facendo compagnia all’Hapoel Gerusalemme, Galatasaray e Paok.

Oggi il programma del Qualification Round prevede un’altra finale. Si gioca ad Antalya la sfida tra il SIG Strasbourg di Massimo Cancellieri e il Monbus Obradoiro. Domani tocca all’Happy Casa Brindisi cercare la qualificazione nella finale contro lo Cholet giustiziere di Varese.

TUTTI I RISULTATI della BCL QUALIFICATION TOURNAMENT

TOURNAMENT 1

Quarti di finale (25.09)

Bakken Bears Aarhus (Dan)-KB Peja (Kos) 103-79

Kalev/Cramo (Est)-Norrkoping Dolphins (Sve) 78-82

SL Benfica (Por)-TSU Tblisi (Geo) 122-62

Patrioti Levice (Svk)-Petrolina Aek Larnaca (Cip) 66-74

Semifinali (27.09)

Bakken Bears Aarhus (Dan)-Norrkoping Dolphins (Sve) 68-78

SL Benfica (Por)-Petrolina Aek Larnaca (Cip) 87-59

Finale 29.09 ore 20.00

Norrkoping Dolphins (Sve)-SL Benfica (Por) 73-83



TOURNAMENT 3

Quarti di finale (26.09)

SIG Strasbourg (Fra)-Jonava CBet (Lit) 83-78

Karkhu Baslet Kauhajoki (Fin)-Ironi Hay Motors Ness Ziona (Isr) 56-92

Legia Warszawa (Pol)-Fribourg Olympic (Svi) 70-59

Mornar Barsko Zlato (Mnt)-Monbus Obradoiro (Spa) 56-90

Semifinali (28.09)

SIG Strasbourg (Fra)-Ironi Hay Motors Ness Ziona (Isr) 79-74

Legia Warszawa (Pol)-Monbus Obradoiro (Spa) 66-78

Finale 30.09

SIG Strasbourg (Fra)-Monbus Obradoiro (Spa) ore 19.00



TOURNAMENT 2

Quarti di finale (27/09)

Cholet Basket (Fra)-Telenet Giant Antwerp (Bel) 76-72

FHP Soccerbet (Ser)-Pallacanestro Varese (Ita) 71-73

Happy Casa Brindisi (Ita)-CSM CSU Oradea (Rom) 77-74

Heroes Den Bosch (Ola)-BG Gottingen (Ger) 95-84

Semifinali (29.09)

Cholet Basket (Fra)-Pallacanestro Varese (Ita) 96-88

Happy Casa Brindisi (Ita)-Heroes Den Bosch (Ola) 78-63



Finale (01.10)

Cholet Basket (Fra)-Happy Casa Brindisi (Ita) ore 17.30