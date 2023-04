BCL, Quarti di Finale – G1: Keene fa impazzire Strasburgo! Hapoel Jerusalem a valanga, OK Malaga e Tenerife

BCL al via con i Playoffs, il momento clou della stagione. Vincono tutte le favorite tranne Bonn, a sorpresa KO contro i francesi dello Strasburgo.

HAPOEL JERUSALEM – AEK ATHENS 64-55 (26-6, 10-18, 13-21, 15-10)

Parte fortissimo l’Hapoel Jerusalem che dopo un mostruoso primo quarto, in cui concede solamente 6 punti, ipoteca la prima partita della serie. Malissimo l’AEK che reagisce d’orgoglio nella seconda parte di gara, utile solamente per limitare i danni. MVP un super Smith da 20 punti, 4 rimbalzi e 3 assist per gli israeliani, ben aiutato da Randolph. Non bastano Williams e Mitchell per i greci.

HAPOEL JERUSALEM: Smith 20, Randolph 12, Carrington 8.

AEK ATHENS: Williams 18, Mitchell 12, Jankovic 7.

UNICAJA MALAGA – MURCIA 83-67 (23-10, 22-17, 23-18, 15-22)

Nessun problema per l’Unicaja Malaga che regola Murcia nel derby spagnolo. Anche qui, come nella precedente gara, decisivo un primo tempo super per i neo campioni di Copa del Rey. Brizuela Γ¨ l’uomo in piΓΉ per i padroni di casa che limitano perfettamente gli ospiti tenendo a basso punteggio tutti i migliori giocatori con i soli Pustovyi e Radovic in doppia cifra.

UNICAJA MALAGA: Brizuela 19, Djedovic 10, Perry 9.

MURCIA: Pustovyi 11, Radovic 10, McFadden 9.

🀫 @basquemamba was fourth in our latest MVP Race checkpoint – game-high 19pts v UCAM Murcia proves he wants more! #BasketballCL I @UnicajaCB pic.twitter.com/QSswuyGcs0 — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 4, 2023

BONN – STRASBURGO 76-77 (25-22, 17-18, 16-20, 18-17)

Risultato a sorpresa, grande sorpresa, in Germania. Il Bonn super favorito, cade di fronte ai francesi dello Strasburgo. Eroe di giornata un mostruoso Marcus Keene che guida la disperata rimonta nel finale con 3 super canestri consecutivi. Ribaltato il fattore campo per i francesi. Non sono sufficienti i 24 punti di Shorts, candidato MVP stagionale in BCL, per un risultato che mette tutto in discussione e sull’urlo dell’eliminazione una delle grandi favorite della competizione.

BONN: Shorts 24, Malcolm 13, Herrera 12.

STRASBURGO: Keene 26, Lansdowne 14, Frazier 8.

TENERIFE – MANRESA 91-84 (20-27. 26-13, 23-18, 22-26)

Tenerife si aggiudica la prima gara del derby spagnolo di BCL con Manresa. Parte forte la squadra ospite che ha un Harding onfire. Tenerife non si scompone e reagisce subito chiudendo addirittura in vantaggio all’intervallo. Nella ripresa il duo Fitipaldo – Shermadini si prende la scena, con Salin ispiratissimo al tiro. La regia di un immortale Marcelinho Huertas, flirtando con la doppia doppia, Γ¨ la ciliegina sulla torta di una squadra che vuole confermarsi come la piΓΉ forte della BCL.

TENERIFE: Shermadini 18, Fitipaldo 16, Salin 16.

MANRESA: Harding 21, Robinson 15, Waczynski 12.