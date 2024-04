BCL, Quarti di Finale – G1: Vincono tutte le squadre di casa. Marcelinho Huertas immortale, rimonta Tenerife

By

Prima partita dei Quarti di Finale di BCL Basketball Champions League, dove tutte le squadre mantengono il fattore campo. Murcia domina con una super prestazione offensiva da 98 punti col duo Kurucs-Todorovic sugli scudi. Più equilibrio per Tenerife che vince ed è costretta ad una rimonta nel secondo tempo trascinata dall’immortale Marcelinho Huertas. Cade il Peristeri di Coach Spanoulis contro i campioni in carica del Bonn che vince G1 con un super terzo quarto. Non stecca l’Unicaja Malaga che concede solo 54 punti al Promitheas e si porta avanti nella serie.

MURCIA – LUDWIGSBURG 98-72 (Kurucs 18, Todorovic 16, Graves 16, Buie 11) 1-0 Murcia

BONN – PERISTERI 89-78 (Griesel 19, Kirkwood 17, Mitrou-Long 22, Love 13) 1-0 Bonn

TENERIFE – TOFAS 83-77 (Huertas 30, Shermadini 18, O’Brien 21, Winston 20) 1-0 Tenerife

UNICAJA MALAGA – PROMITHEAS 67-54 (Perry 13, Osetkowski 12, Hale 14, Cowan Jr 11) 1-0 Unicaja