BCL, Quarti di Finale – G2: Unicaja Malaga prima a staccare il pass per le Final Four! Orgoglio Bonn, AEK e Manresa sul 1-1

Gare 2 dei Quarti di finale in Basketball Champions League BCL:

STRASBURGO – BONN 66-76 (Serie sul 1-1)

Non ripete gli errori della prima gara e strappa una preziosissima vittoria per giocarsi tutto in casa il Bonn. I tedeschi piazzano il break decisivo nel secondo quarto che gli permette di gestire nella ripresa. Un super Keene non è sufficiente per i padroni di casa che devono cedere al sogno F4 di fronte al pubblico francese e tentare l’impresa in Germania. Bonn guidato da un Kessens super, da Herrera (top scorer con 19 punti) e da Hawkins.

STRASBURGO: Keene 20, Cavaliere 12, Lansdowne 11.

BONN: Herrera 19, Kessens 16, Hawkins 15.

AEK ATHENS – HAPOEL JERUSALEM 94-78 (Serie sul 1-1)

In una partita molto tesa dentro e fuori dal campo, dove i tifosi si sono resi protagonisti di scontri duri, l’AEK Atene impatta la serie sul 1-1 e rimanda ogni verdetto alla decisiva gara 3 che si giocherà a Gerusalemme. L’Hapoel si affida a Randolph, che chiude a quota 28, ma predica nel deserto. Per i padroni di casa invece prestazione corale imporante con Lemar e Mitchell dominanti, ben ispirati dalla vena di assistman di Flionis. Ottima partita anche di Miles, flirtando con la doppia doppia.

AEK ATHENS: Lemar 24, Mitchell 14, Flionis 13.

HAPOEL JERUSALEM: Randolph 28, Carrington 11, Majeris 9.

MURCIA – UNICAJA 74-96 (Unicaja Malaga vince la serie 2-0)

Unicaja Malaga fa sul serio e chiude la serie tutta spagnola con Murcia dominando anche Gara 2. Brizuela è un uomo in missione, dopo la super vittoria della Copa del Rey, non vuole saperne di fermarsi. Perry e Kravish giocano una gran partita per l’Unicaja che segna 96 punti e ne concede solamente 74 ad un Murcia che lotta ma è nettamente inferiore alla squadra andalusa. Final Four ottenute e volontà di non volersi fermare qui per Brizuela e compagni.

MURCIA: Anderson 12, Rojas 10, Trice 10.

UNICAJA: Brizuela 17, Kravish 16, Perry 13.

MANRESA – TENERIFE 85-83 (Serie sul 1-1)

Non molla Manresa e dimenticando la classifica di ACB, forza alla decisiva gara 3 la serie contro i campioni in carica. Partita equilibratissima tra le due spagnole a cui non basta per Tenerife una super prestazione del trio Huertas – Fitipaldo – Shermadini. Badio e Robinson sono gli MVP per una Manresa stoica che gioca una solida seconda parte di gara. Appuntamento a Tenerife dove sarà una gara 3 da dentro o fuori per le due squadre con Tenerife che avrà sicuramente un pò di pressione in più essendo campione in carica.

MANRESA: Badio 16, Robinson 16, Harding 9.

TENERIFE: Huertas 19, Fitipaldo 17, Shermadini 17.