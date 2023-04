BCL, Quarti di finale – G3: Bonn soffre ma avanza. Hapoel Jerusalem a valanga, no problem per Tenerife nel derby con Manresa

La decisiva gara 3 della BCL Basketball Champions League coinvolge ben 3 delle 4 serie di Playoffs dei quarti di finale, con l’Unicaja Malaga unica già qualificata alle Final Four.

BONN – STRASBURGO 83-77 (21-26, 23-20, 19-19, 20-12) Bonn vince la serie 2-1 e avanza alle F4.

Orfana della sua stella, Marcus Keene ex Varese, Strasburgo gioca una grande partita ma non basta per accedere alle F4 ed eliminare una delle grandi favorite di questa competizione. I francesi chiudono il primo tempo avanti e mettono seriamente paura ai tedeschi ma poi sale in cattedra Shorts, MVP di Bonn in questa stagione. Frazier e Lansdowne combinano per 37 punti ma non è sufficiente per gli uomini di Coach Banchi, che alzano bandiera bianca solo nei minuti finali. Avanza Bonn alle Final Four.

BONN: Shorts 24, Hawkins 15, Herrera 13, Ward 12, Kratzer 9, Delany 6, Malcolm 3, Kessens 1, Ensminger, Tedda, Williams.

STRASBURGO: Frazier 20, Lansdowne 17, Kurucs 14, Massa 10, Lacombe 6, Beaufort 3, Peterka 3, Cavaliere 2, Udanoh 2.

📈 Another day, another milestone: @TjShorts5 became the first man with 𝗦𝗘𝗩𝗘𝗡 𝗴𝗮𝗺𝗲𝘀 of 20+pts, 5+ast in a single #BasketballCL season! pic.twitter.com/GCo2cgfl3Z — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 18, 2023

HAPOEL JERUSALEM – AEK ATHENS 91-51 (18-7, 25-15, 16-14, 32-15) Hapoel vince la serie 2-1 e avanza alle F4.

Dominio totale degli israeliani che asfaltano un AEK Atene che non è mai in partita e crolla di fronte ai colpi di Randolph. L’americano colpisce a ripetizione la difesa dei greci, il quale giocheranno l’intera prossima BCL a porte chiuse dopo i brutti fatti di G2. Si salvano solo Lemar e Jankovic per una squadra, quella greca, nettamente inferiore ai rivali. Con tutta probabilità gli israeliani ospiteranno anche le Final Four (domani ufficialità) e si candidano come una delle squadre più ostiche da battere per ottenere l’ambito trofeo.

HAPOEL JERUSALEM: Randolph 25, Carrington 15, Vene 15, Hankins 8, Mejeris 8, Smith 7, Brown 5, Cornelius 3, Segev 3, Yaacov 2, Levy.

AEK ATHENS: Lemar 21, Jankovic 11, Mitchell 7, Williams 6, Flionis 4, Oriola 2, Koniaris, Madsen, Miles, Papadakis, Petropoulos, Xanthopoulos.

🕴️ LEVI-TATING 🕴️ @LeviRandolph20 soared for 25pts in 30min to send @JerusalemBasket to their maiden #BasketballCL Final Four! pic.twitter.com/wudzQHH94n — Basketball Champions League (@BasketballCL) April 19, 2023

TENERIFE – MANRESA 84-72 (20-18, 25-18, 19-18, 20-18) Tenerife vince la serie 2-1 e avanza alle F4.

Non mollano i campioni in carica e danno appuntamento all’ennesima Final Four della loro recente storia. L’ennesima super prestazione di un giocatore a cui si è fermato il tempo dal nome di Marcelinho Huertas è decisiva per la qualificazione di Tenerife. Un ex protagonista del campionato italiano, Bruno Fitipaldo è però l’MVP della partita con 22 punti e tante responsabilità offensive. Manresa ci prova con Robinson, ma il vantaggio costruito nel primo tempo da Tenerife è sufficiente per assicurarsi la vittoria che strappa il pass per le F4.

TENERIFE: Fitipaldo 22, Huertas 16, Doornekamp 9, Abromaitis 8, Shermadini 8, Sastre 7, Bolmaro 6, Cook 4, Guerra 4, Diagne, Fernandez, Rodriguez.

MANRESA: Robinson 14, Waczynski 12, Perez 11, Vaulet 11, Harding 6, Jou Coll 6, Badio 4, Geben 4, Olumuyiwa 2, Steinbergs 2, Ferrari, Sagnia.