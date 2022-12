BCL, Reggio Emilia contro Bonn, Fucà: “Match point da sfruttare”

A presentare la partita è coach Federico Fucà, ancora al timone del gruppo in attesa del ritorno Dragan Sakota, attualmente positivo al Covid: “Questa partita dev’essere per noi una grande opportunità: sappiamo che vincendo possiamo raggiungere un obiettivo importante per tutti noi. Per farlo, dobbiamo ripartire dalle cose positive che abbiamo messo in mostra domenica, migliorando sensibilmente la durezza e la continuità nella nostra metà campo, in particolare modo facendo estrema attenzione alla transizione difensiva. Giochiamo contro una squadra che cercherà con insistenza di alzare i ritmi del match. Siamo consapevoli del valore di Bonn: ad oggi è una delle squadre più in forma dell’intero panorama europeo, prima in classifica in Budesliga e nel girone di BCL, ma vogliamo a tutti i costi ritrovare il successo”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana