BCL Reggio Emilia-Pinar, Menetti: servirà il giusto atteggiamento

Queste le parole di coach Menetti alla vigilia: “Torniamo a respirare clima europeo grazie alla BCL. Ci aspetta una gara di grande importanza visto l’equilibrio che regna nel nostro gruppo dopo le prime tre partite del girone. Abbiamo già conosciuto il valore del Pinar Karsiyaka nella sfida disputata sul loro parquet ad ottobre: sono una squadra di grande talento, ma è stato un match dove siamo stati in grado di competere con loro fino alle battute finali. Vogliamo scendere in campo con il desiderio di giocare una gara determinata, con il giusto atteggiamento e la consapevolezza che, per avere la meglio, servirà un passo in avanti da parte di tutti”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana