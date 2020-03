BCL, Round of 16 – G2: Langford e Slaughter trascinano l’AEK! Colpi Zaragoza e Hapoel

Grande spettacolo negli ottavi di BCL, in queste gare 2. Zaragoza vince in trasferta grazie ad una super rimonta. Nymburk domina quello che resta dei turchi del Bandirma, mentre vincono abbastanza agilmente sia Ankara che Hapoel in trasferta. Gara 3 da disputare tra Oostende-Tenerife e Nizhny-Dijon.

Qui i risultati di BCL, Gara 2:

Lietkabelis – Casademont Zaragoza 88-90 (Zaragoza vince la serie 2-0)

Bandirma – Nymburk 72-86 (Nymburk vince la serie 2-0)

Oostende – Iberostar Tenerife 75-69 (Serie 1-1)

Bonn – AEK Atene 86-90 (AEK vince la serie 2-0)

San Pablo Burgos – Dinamo Sassari 95-80 (San Pablo Burgos vince la serie 2-0)

Nizhny Novgorod – JDA Dijon 88-79 (Serie 1-1)

Besiktas – Türk Telekom Ankara 66-84 (Türk Telekom Ankara vince la serie 2-0)

Peristeri Winmasters – Hapoel Jerusalem 73-79 ( Hapoel Jerusalem vince la serie 2-0)

Qui i risultati di tutte le gare 1 disputate la settimana scorsa.