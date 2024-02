BCL, Round of 16: Murcia, Malaga, Hapoel Jerusalem e Bonn vincono e sono imbattute. Crollano Galatasaray e Tenerife

Continua la stagione in BCL Basketball Champions League. Grande vittoria del Murcia ad Atene contro un AEK che ha una grande prestazione da McRae ma non è sufficiente, con gli spagnoli trascinati da un super Todorovic. Malaga soffre ma vince a Strasburgo mantenendo imbattibilità e continuando a recitare il ruolo di grande favorita della BCL. Crolla Tenerife di fronte ad un super Hapoel Jerusalem. Gli israeliani dominano e vincono grazie ad una super prestazione di squadra con Randolph top scorer. Bonn è la quarta squadra imbattuta dopo la vittoria a Dijon grazie ad una super difesa che concede solo 62 punti. Brutto KO per il Galatasaray che non riesce a risollevare una brutta stagione, subendo ben 100 punti in Germania da un solido e spettacolare Ludwigsburg. Vittorie per Promitheas, Tofas e Pinar Karsiyaka.

RISULTATI:

AEK ATHENS – MURCIA 79-84 (McRae 20, Kouzeloglou 12, Todorovic 21, Ennis 11)

LUDWIGSBURG – GALATASARAY 100-80 (Graves 23, Melson 18, McCormack 14, Kabaca 12)

STRASBURGO – UNICAJA MALAGA 70-79 (McGee 21, Brooks 17, Perry 15, Taylor 13)

HAPOEL HOLON – PROMITHEAS 65-74 (Artzi 18, Dawson 18, Cowan Jr 18, Hale 16)

TOFAS – CHOLET 84-71 (Homesley 22, Wiley 16, Randall 14, Sako 13)

PINAR KARSIYAKA – PERISTERI 93-88 (Brown 23, Hilliard 18,L Love 20, Dangubic 18)

DIJON – BONN 62-72 (Caver 18, Hunt 13, Sengfelder 13, Fobbs 12)

HAPOEL JERUSALEM – TENERIFE 85-61 (Randolph 21, Lemar 17, Guy 29, Shermadini 12)

Classifica aggiornata BCL.