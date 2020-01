BCL – Sassari a Strasburgo per stare in vetta del girone A

La Dinamo Sassari (8-3) va in trasferta per sfidare il SIG Strasburgo (4-7) nella 12esima giornata del girone A della Basketball Champions League. Partita che si disputerà stasera alle 20:30 (live su Eurosport Player), e che introduciamo con queste curiosità statistiche (dati Opta):

– Strasburgo ha perso le ultime 3 partite in BCL ma non ha mai perso 4 partite di fila nella competizione; sono rimasti sconfitti nelle ultime 3 occasioni casalinghe in BCL, il loro record negativo in casa.

– Sassari ha già vinto più partite (8) in questa BCL di quante ne avesse vinte nelle precedenti stagioni in BCL: 7 vittorie sia nel 16/17 che nel 17/18. Sassari ha segnato 90+ punti in 6 delle 11 partite quest’anno, mentre nelle precedenti 34 gare nella competizioni era riuscita a farlo solo 8 volte.

– Strasburgo ha recuperato 73.5% dei rimbalzi possibili in difesa, la percentuale più alta tra tutte le squadre di BCL nel 19/20. I francesi hanno limitato gli avversari a soli 8.8. rimbalzi in attacco a partita, il minimo in questa stagione.

– Gabe York ha segnato 20+ punti in 4 presenze con il SIG Strasburgo nella storia della BCL – nessun altro giocatore ha avuto più di 2 partite sopra i 20 punti per la squadra francese.

– Dyshawn Pierre ha messo a segno 4 doppie doppie in 11 presenze con la Dinamo Sassari in BCL quest’anno. Nell’ultima partita ha segnato 16 punti e catturato 19 rimbalzi contro il Polski Cukier Torun, ma nella BCL quest’anno non ha mai messo a referto due doppie-doppie consecutive.