BCL – Sassari attende Torun, fanalino di coda del girone

Alle 20:30 stasera, la Dinamo Sassari (7-3) sarà di nuovo in campo al PalaSerradimigni contro il Polska Cukier Torun (2-8) per l’undicesimo turno di Basketball Champions League (diretta Eurosport Player).

Ecco alcune curiosità statistiche sul match (dati Opta):

– Sassari ha vinto 6 delle ultime 7 partite casalinghe in BCL, perdendo solo contro Manresa e di un punto (73-74). Sassari ha segnato 90+ punti in 10 partite diverse in casa, il massimo di sempre in BCL.

– Il Polski Cukier Torun ha concesso 95+ punti in 7 delle ultime 8 partite di BCL. La media di punti subiti questa stagione è di 99,4 per partita, concedendo il 53.5% dal campo e il 43.5% da tre punti. Tutte queste statistiche sono le peggiori della competizione.

– Il Polski Cukier Torun ha segnato 92,2 punti di media in stagione, il massimo nella competizione quest’anno. Nessuna squadra in questa stagione di Basketball Champions League ha segnato più di 90 punti di media oltre ai polacchi.

– Dwayne Evans (Sassari) ha segnato 29 punti nella partita di andata, il suo massimo in BCL prima della sfida della scorsa settimana a Ostenda, dove ne ha messi a referto 30. Evans ha una media punti in trasferta (21.8) significativamente superiore a quella tra le mura amiche (12.6).

– Chris Wright (Polski Cukier Torun) ha avuto il suo massimo di valutazione in stagione nella partita di andata (+30), mettendo a segno 30 punti conditi da 6 assist e 3 rubate.