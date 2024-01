BCL – Sassari cade nel finale, Cholet impatta la serie

Dopo una battaglia di 40’ la spuntano i francesi che portano la serie in parità: tra una settimana la bella a Cholet

Battaglia vera sul parquet del PalaSerradimigni dove Dinamo e Colet si sono affrontate a viso aperto regalando agli spettatori uno show degno della ribalta continentale: alla fine a spuntarla è la formazione ospite, arrivata con largo anticipo in Sardegna, allungando la serie alla bella che si giocherà mercoledì 17 in Francia.

Match point. Dopo il pesante successo ottenuto in Gara 1 a Cholet la Dinamo Banco di Sardegna prova a staccare il pass per il Round of 16 di Basketball Champions League nelle mura amiche del PalaSerradimigni. Per gli uomini di coach Piero Bucchi la possibilità di chiudere la serie stasera, con il gas delle due vittorie conquistate nella doppia trasferta in Francia e a Pesaro.

È SUBITO BATTAGLIA

Ad aprire le danze è Tyree, risponde Randall dall’arco per Cholet: primi punti a referto per Charalampopoulos ma Randall fissa la parità a quota 6. Cholet piazza un break di 8-0 e lancia un messaggio chiaro: gli ospiti non sono venuti in Sardegna in vacanza; rotazione di uomini per coach Bucchi. Due bombe di Tyree accendono la Dinamo e accorciano le distanze, il lay up di Cappelletti chiude il primo quarto 20-23.

VANTAGGIO CHOLET

L’avvio della seconda frazione è una sfida punto a punto: sfida in area tra Diop e Nzkwesi. Si accende McKinnie che esalta il pubblico con la schiacciata, Jefferson in lunetta scrive il 27 pari con tre liberi. Botta e risposta dall’arco tra Randall e Gentile, ancora parità a quota 32. Cholet però acquista fiducia difendendo bene e trovando fluidità in attacco: 9-0 per il massimo vantaggio (35-46). Tyree ferma l’emorragia dalla lunetta e alla seconda sirena è 37-46.

REAZIONE DINAMO

Il secondo tempo di apre con Tyree che suona la carica: ottima difesa del Banco che porta Cholet alla sirena dei 24’’. Ma i francesi sono in fiducia e con due canestri di Randall (già a quota 17) e Ayayi firmano il +10 (41-51): è ancora Tyree a caricarsi la squadra sulle spalle e accorciare le distanze con l’aiuto di Chara e di Kruslin (50-56). I transalpini proseguono l’ottimo momento e bombardano da fuori con Salaun e Tillie ed è ancora vantaggio in doppia cifra per Cholet (51-61). Il greco punisce dai 6.75 e la Dinamo sciupa con un 3/6 alla lunetta: Tillie ricaccia indietro i sassaresi ma la tripla di Krule con un sontuoso 4/5 dall’arco suona la carica ai padroni di casa. La schiacciata di McKinnie innescato da Charalampopoulos chiude al 30’ 61-66.

FINO ALLA FINE

L’ultimo quarto si apre con la rimonta isolana: Gombauld monetizza l’antisportivo sanzionato a Tillie e la tripla del capitano dice 66 pari dopo neanche un minuto di gioco. Inizia una nuova partita e Cholet -che ha chiuso i primi 30’ con 11/29 dall’arco- riprende a bombardare con due triple di Randall. Timeout Dinamo che esce bene dal minuto: buon canestro di Gombauld e, dopo la sesta bomba di Randall (26) sorpasso definitivo con le triple di Kruslin, Chara, la stoppata di Gombauld e i liberi di Jefferson (79-75 a 6’30’’dalla fine). Ma Cholet resta li con Campbell che sigla il contro sorpasso. È un testa a testa fino alla fine: Chara per la parità a quota 83, sorpasso di Tyree che attacca il ferro senza paura e scrive 21, Campbell punisce da fuori. Sul cronometro ci sono 2’ di gioco, Diop in lunetta fa 1 su 2 per l’86 pari. Campbell e Sako allungano fino al +5 quando inizia l’ultimo giro di cronometro (86-91). BJ accorcia le distanze sul -3 con 29’’ da giocare. Randall in lunetta allunga ancora: la Dinamo però tenta il tutto per tutto e sotto di 5 trova la tripla di Charalampopoulos in soli 2’’. Fallo tattico di Tyree e Randall mette il sigillo con 30 punti nel suo score personale. Finisce 91-95 e si va a gara 3.

Dinamo Banco di Sardegna – Cholet 91-95

Parziali: 20-23; 17-23; 24-20; 30-19.

Progressivi: 20-23; 37-46; 61-66; 91-95.

Dinamo. Cappelletti 2, Treier, Pisano, Tyree 21, Kruslin 18, Raspino, Gentile 7, Diop 8, Gombauld 6, McKinnie 5, Jefferson 9, Charalampopoulos 15. All. Piero Bucchi

Cholet. De Sousa, Ayayi 8, Randall 30, Sako 13, Tillie 8, Nzekwesi 4, Goudou-Sihna 9, L’Etang, Salaun 3, Campbell 18, Hruban 2. All. Laurent Vila

Sassari, 10 gennaio 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna