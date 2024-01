BCL – Sassari perde sul campo di Cholet ed è eliminata

La Dinamo viene eliminata con rimpianto dallo Cholet, che si impone nella “bella” in casa 93-77 e conquista l’accesso al Round of 16. Nelle tre partite il Banco poteva conquistare il pass, peccato per lunghi tratti Sassari dimostra di potersela giocare. In gara 3 i rimbalzi offensivi dei padroni di casa, un grande Randall, l’impatto di Salaun, dei due play dalla panchina e la discontinuità della squadra di Bucchi permettono ai francesi di vincere e passare. Il Banco rientra a – 7 nell’ultimo quarto ma non riesce a trovare la zampata. Grande tensione nel finale tra Randall e Diop.

CHOLET – DINAMO 93-77 (20-15 / 48-39 /68-57)

LE STATISTICHE DEL MATCH

CHIAVI DELLA PARTITA I rimbalzi offensivi di Cholet, la partita di Randall e la discontinuità della Dinamo

STATS Randall segna 24 pesantissimi punti, molto bene Salaun con 15 punti e 7 rimbalzi, decisivo l’impatto dalla panchina di Sousa e Goudhou-Sinha.

TENSIONE DA FINALE

Tantissima tensione in avvio con il Banco che non segna nei primi 3 minuti ma regge dal punto di vista difensivo nonostante il 6-0 di Cholet. La Dinamo reagisce alla grande, Tyree e Chara fanno fatica, le due bombe di Kruslin e quella di Jefferson ribaltano il match. Sassari combatte con Gombauld ma non trova risorse dalla panchina. Randall si mette in ritmo con 5 punti consecutivi, il Banco dal 13-8 con parziale di 13-2 ma sotto 20-15 con controbreak di Cholet in chiusura di primo quarto.

RANDALL PROVA LA FUGA

Cholet sente il momento caldo e spinge sull’acceleratore, Randall segna da 9 metri una tripla incredibile, il Banco sbanda ma non molla, McKinnie con impatto dalla panchina e una bomba di Tyree costringono Vila al time out (25-24). Breein va in the zone e vede grande il canestro, risponde Campbell, De Sousa è la freccia di Cholet che realizza due triple e ribalta ancora una volta l’inerzia (33-30 e time out di coach Bucchi). Randall ricomincia da dove aveva lasciato, Tyree schiaccia con rabbia ma il mancino di Cholet è immarcabile. Jefferson prova a tenere a galla il Banco (40-35). Salaun mette in difficoltà McKinnie, Chara segna il primo canestro dal campo, la Dinamo non riesce a restare incollata complice le giocate pazzesche di Randall che con 16 punti lancia i francesi al 48-39 dell’intervallo. Pesano anche gli 8 rimbalzi offensivi.

LA DINAMO CI PROVA MA NON BASTA

La Dinamo approccia benissimo nel 3° quarto, Charalampopoulos è determinante, Cholet finisce in bonus, Sassari rientra a -3 ma deve fare i conti con le disattenzioni, Sako segna al 3° rimbalzo, Salaun fa tutto il campo e costringe Bucchi al time out (54-46). Campbell dalla lunetta porta al massimo vantaggio i francesi, Diop è in grandissima difficoltà, Sako regala tiri liberi, Randall non perdona, il coach del Banco deve chiamare un altro minuto perché la partita scappa (61-49). Sassari si sfilaccia, Salaun è in gas e recupera un pallone fondamentale con schiacciata, la Dinamo fa troppo poco per riuscire a rientrare nel punteggio, Randall picchia ancora duro dall’arco (68-57 al 30’).

CHOLET MERITA LA QUALIFICAZIONE

Sassari va sotto di 15 punti, Jefferson non riesce a griffare la sua partita, gli arbitri non lo aiutano, Chara mette la tripla della speranza (72-62), ma è un lampo con Cholet che spinge a tutta per chiudere la “bella” e andare al Round of 16 di BCL.

Cholet respinge ogni tentativo di Sassari, la squadra di Vila si qualifica prima con Randall poi con la tripla di Tillie che manda i titoli di coda, finisce 93-77.

Sassari, 17 gennaio 2024

