Nella seconda semifinale delle Final Eight di Basketball Champions League in quel di Nizhny Novgorod sono i campioni in carica del San Pablo Burgos a strappare il pass per la finale battendo, con un secondo tempo pressochè perfetto, un coriaceo Strasburgo con il punteggio di 81-70. I ragazzi di coach Penarroya, dopo il trionfo di qualche mese fa ad Atene, proveranno a ripetersi domenica affrontando i turchi del Pinar Karsiyaka.

Approccio alla gara decisamente migliore da parte dei francesi, che partivano forte (0-8). Burgos si metteva in partita con un po’ di ritardo grazie a McFadden e Kravic, ma non aveva fatto i conti con un tarantolato Wainright (9 punti in meno di 5 minuti) che RIdava il massimo vantaggio ai suoi (9-17 al 5′). I campioni in carica si risollevavano grazie all’uomo che non ti aspetti, Jordan Sakho, che realizzava 6 punti in fila. La bomba di Jefferson, però, dava il primo margine in doppia cifra della gara agli alsaziani (15-25 al 10′).

Tanti errori in avvio di secondo quarto, con Strasburgo che toccava il +12 ma non riusciva a prendere il largo. Gli spagnoli sfruttavano il gioco interno di Rivero e Salvò, stringendo inoltre le maglie difensive, per accorciare fino al -6 (28-34 al 17′). A quel punto si accendeva finalmente Vitor Benite, con i suoi 8 punti consecutivi che valevano il -1 entrando nell’ultimo minuto, quando Bohacik con un gioco da 4 punti ridava un po’ di margine ai ragazzi di coach Tuovi (37-43 al 20′).

Il terzo quarto vedeva ancora una volta come protagonista Benite, con il brasiliano a dare il primo vantaggio a Burgos chiudendo un break di 11-2 (48-47 al 23′). Udanoh riportava avanti Strasburgo, ma i francesi iniziavano ad accusare la fatica della battaglia del giorno precedente contro Tenerife. Kravic e McFadden provavano a dare il là alla fuga iberica, e la bomba del passaportato georgiano sulla sirena valeva il +6 con partita completamente ribaltata (63-57 al 30′).

Strasburgo usciva completamente dalla partita pasticciando su ambo i lati del campo: un’inchiodata sbagliata da parte di Udanoh scopriva il fianco per il contropiede concluso da Horton (70-59 al 32′ e timeout Tuovi). Il coach finlandese provava a svegliare i suoi con un’altra sospensione a metà del quarto, quando Burgos volava sul +15 e sembrava poter infliggere un passivo pesante agli avversari. Il 4-0 firmato Colson-Lansdowne, però, costringeva stavolta Penarroya a fermare il match per non far rientrare i francesi. Quando Strasburgo sembrava poter riprendere un minimo d’inerzia due sanguinose palle perse permettevano a Horton e Rivero di mettere il punto esclamativo su un successo più che meritato.

SAN PABLO BURGOS – SIG STRASBOURG 81-70 (15-25; 37-43; 63-57; 81-70

Burgos: Kravic 11, Salash n.e., Benite 16, Barrera n.e., Salvò 5, McFadden 12, Rivero 16, Sakho 6, Cook 2, Rabaseda, Horton 10, Renfroe 3. Coach: Penarroya.

Strasburgo: Jefferson 14, Cavaliere 7, Udanoh 5, Lansdowne 2, Tchicamboud, Bohacik 9, Frisch, Beaufort, Maille 8, Wainright 11, Morin, Colson 14. Coach: Tuovi.