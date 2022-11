BCL : si rialza Reggio Emilia, battuto il Pinar

La Pallacanestro Reggiana trova una buona prova in coppa giocando una buona partita contro un avversario di rango. La squadra reggiana ha sempre comandato per tutti i 40 minuti gioco trovando da tutti un buon apporto, migliore top score della serata è stato Olisevicius con 18 punti ma molto è arrivato anche da Anim su tutti i lati del campo. Per gli ospiti il solito McCullum con 19 punti ma ottima la prova di Angola. La differenza sono stati la miglior freddezza nei momenti topici a favore di Reggio.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Cinciarini, Hopkins, Burjanadze,Olisevicius, , Anim

Pinar : Brown V.,Durmaz, Delgado, Brown J., Shipai

Primo Quarto : Buon avvvio di Reggio che trova buoni tiri e buoni canestri con Anim, Cinciarini e Olisevicius, per il Pinar a segno Brown 7-4. Gli ospiti pungono solo con Brown J. mentre Reggio colpisce dalla distanza con le triple di Olisevicius per il 15-7 al 6° di gioco. Piccolo break reggiano che porta la Unahotels al + 9 a 2 minuti dalla fine 19-10, il quarto si chiude con il primo canestro di McCullum mentre l’ultimo pallone di Reggio non centra il bersaglio, 19-13.

Secondo Quarto : Il Pinar entra in campo con un piu di verve in difesa mentre in attacco è un poò sciupone, morale in 2 minuti solo 1 canestro per parte, Menetti chiama il suo primo minuto. L’uscita dal time uot è pessimo concedendo 5 punti di fila a McCullum per il 21-20. Comincia a incriversi a referto Vitto Brown che confeziona il primo pareggio a quota 25, ed anche il sorpasso ospite con McCullum. Il Pinar trova il + 4 con Kuzminkas ma Reggio deve fare il mea culpa per non trovare mai tiri facili, ed allora Menetti chiama minuto a 2 minuti dalla fine del quarto sul 27-31. Nel finale Reuvers trova 2 triple che ribaltano il risultato ed a 2 secondi dalla fine Reggio conduce 35-33, minuto per Sarica. McCullum sbaglia da metà campo ed il tempo si chiude con Reggio avanti 35-33.

Terzo quarto: Partenza al piccolo trotto per ambo 2 le squadre, la sblocca dalla linea dei 3 punti Kuzminkas seguito da Anim che mette anch’esso la sua tripla 41-37. Il metro arbitrle è molto semplice, se si attacca al ferro il fischio è assicurato, il Pinar lo ha capito e va spesso in lunetta. Break Pinar con le triple di Kuminkas e McCullum per meno 2, spezza l’inerzia 3 entrate di Cinciarini che riportano Reggio avanti di 8 lunghezze, minuto per il coach Sarica. Giocatra da 4 punti per il duo Strautins e Diouf per il + 9, replica subito Angola con la sua tripla, seguito da quello di Btrown, finale 57-53.

Quarto Quarto :Ultimo quarto con le squadre che non si risparmino e rispondono colpo su colpo, Reggio non riesce mai a dare la zampata vincente e dai dai si arriva al finale.

Il Pareggio a arriva a quota 69 con la tripla di Angola a 1 minuo dalla fine, Reuvers però mette la sua per il nuovo + 3 a 17 secondi dalla fine. Errore di Kuzminkas e fallo su Olisevicius che mette i 2 liberi della vittoria, finale 74-70.

Unahotels : Robertson 2, Anim 12,Reuvers 16, Hopkins 3,Cipolla 2,Strautins 5,Stefanini, Cinciarini 14, Burjanadze , Olisevicius 18,Diouf 2. Allenatore Menetti

Pinar : Brown J. 4, McCullum 19, Baris, Durmaz 2, Akyali, Cantekin, Angola 12, Delgado 5,Brown V. 18, Celep,Sipahi Allenatore Sarica