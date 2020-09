BCL: sorteggiati gli accoppiamenti per la Final Eight di Atene

Sono stati decisi gli accoppiamenti per la Final Eight della Basketball Champions League 2019-2020, a seguito del sorteggio che si è svolto alla Patrick Baumann House of Basketball con la presenza virtuale dei 10 club ancora coinvolti nella competizione.

Sei squadre si sono già qualificate alla Final Eight (in ordine alfabetico): AEK (GRE), Casademont Zaragoza (ESP), ERA Nymburk (CZE), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR), Hereda San Pablo Burgos (ESP), and Türk Telekom (TUR). Le due gare-3 ancora in programma per gli ottavi, ovvero DA Dijon (FRA) vs Nizhny Novgorod (RUS) e Iberostar Tenerife (ESP) vs Filou Oostende (BEL),si giocheranno il 16 settembre alle 20:30.

Questi gli accoppiamenti sorteggiati per i quarti di finale:

Türk Telekom (TUR) vs Vincitrice di JDA Dijon (FRA) vs Nizhny Novgorod (RUS), mercoledì 30 settembre

Hapoel Bank Yahav Jerusalem (ISR) vs Hereda San Pablo Burgos (ESP), mercoledì 30 settembre

ERA Nymburk (CZE) vs AEK (GRE), giovedì 1 ottobre

Casademont Zaragoza (ESP) vs Vincitrice di Iberostar Tenerife (ESP) vs Filou Oostende (BEL), giovedì 1 ottobre

Semifinali (venerdì 2 ottobre)

Vincitrice di Türk Telekom vs JDA Dijon/Nizhny Novgorod vs Vincitrice di Hapoel Bank Yahav Jerusalem vs Hereda San Pablo Burgos

Vincitrice di ERA Nymburk v AEK vs Winner of Casademont Zaragoza vs Iberostar Tenerife/Filou Oostende

La finale per il terzo posto e quella per il primo posto si svolgeranno domenica 4 ottobre.

Gli orari di inizio delle partite saranno decisi in un momento successivo.

La decisione riguardo la presenza di tifosi nell’arena sarà presa in accordo con le regole stabilite dalle autorità greche ufficiali.