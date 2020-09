BCL: stasera le gare 3 per accedere alla Final Eight

Vanno in scena stasera alle 20:30 le gare 3 degli ultimi due ottavi della Basketball Champions League 2019/2020. Iberostar Tenerife vs Filou Oostende e JDA Dijon vs Nizhny Novgorod assegneranno i restanti due spot per la Final Eight che si svolgerà dal 30 settembre al 4 ottobre 2020.

Di seguito alcune curiosità statistiche sugli incontri (dati Opta).

Iberostar Tenerife – Filou Oostende

– Tenerife ha vinto le ultime due partite casalinghe giocate contro i belgi in BCL, a gennaio (2017 (64-57) e marzo 2020 (85-75).

– Tenerife ha vinto sette delle otto partite casalinghe disputate nei playoffs BCL, con l’unica sconfitta avvenuta contro UCAM Murcia (72-83) nel 2018).

– Filou Oostende ha vinto sei delle ultime otto partite in BCL, dopo aver perso sette delle precedenti dieci.

– Tenerife ha concesso una media di 70.2 punti a partita in BCL questa stagione, meno di ogni altra squadra.

– Filou Oostende ha realizzato 75+ punti in ognuna delle ultime quattro partite in BCL, ed ha vinto 13 partite su 15 quando questo è accaduto.

– Marcelinho Huertas ha regalato 129 assist in BCL in questa stagione, più di ogni altro giocatore.

– MiKyle McIntosh (101) è l’unico giocatore di Oostende ad aver segnato più di 100 punti in stagione, anche se ha iniziato tutte le sue sette partite in stagione dalla panchina.

JDA Dijon – Nizhny Novgorod

– JDA Dijon ha vinto sei delle ultime otto gare casalinghe in BCL, dopo aver vinto solo due delle precedenti sette.

– Nizhny Novgorod ha perso tutte le tre partite esterne giocate nei playoffs BCL, con un margine medio di 12.7 punti.

– Nizhny Novgorod ha vinto 14 delle 16 gare in cui hanno messo a segno 80+ punti.

– JDA Dijon ha preso meno rimbalzi di ogni altra squadra negli ottavi di BCL (46), mentre Nizhny Novgorod ha registrato il massimo numero di palle perse (36).

– JDA Dijon ha vinto il 61% delle gare di BCL quando Axel Julien è partito in quintetto, e solo il 25% quando è partito dalla panchina.

– Pavel Antipov (Nizhny Novgorod) ha segnato 10+ punti nelle ultime due partite di BCL, tante volte quanto è successo nelle sue prime 14 gare di BCL.