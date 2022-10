BCL – Troppa AEK Atene per Reggio Emilia

L’AEK Atene impone la legge del più forte in casa della Pallacanestro Reggiana, giocando una gara di una sostanza soprattutto difensiva non concedendo nulla o se non poco ai biancorossi di Menetti. La gara si è decisa sul finire del secondo quarto quando l’AEK ha piazzato il break decisivo che l’ha portata a chiudere la seconda frazione di gioco avanti di 15 lunghezze. Reggio da allora in poi non è più riuscita a rientrare in partita anche perchè l’ottima difesa ospite ha concesso il minimo agli attaccanti reggiani.

Quintetti iniziali :

Unahotels : Cinciarini, Hopkins, Funderburk, Robertson, Anim

AEK : Koniaris, Frazier, McGriffin, Williams, Mitchell

Primo Quarto : Reggio parte con la novità Funderburkal posto di Reuvers, primi 2 minuti senza canestri e poi Hopkins e Wlliams, triple seguite da Anim e Williams per il 5-5. Si gioca puno a punto fino a metà quarto con il canestro dalla media di Anim, William fa solo 1 su 2 dalla lunetta per il 10-9. Reggio trova il + 4 con 3 liberi di Robertson ma Williams rimette le cose in parità con 4 punti di fila. Arbitri molto fiscali che per ora fischiano tutto soprattutto nelle aree, ne fa le spese Reuvers che arriva al terzo fallo, Menetti si arrabbia e si prende il tecnico, Madsen non sbaglia e nuova parità quota 15. Primo sorpasso AHK a 2 minuti dalla fine sempre con Masden, minuto per Menetti. Nel finale Reggio prima la ribalta con Olisevicius e la tripla di Anim, minuto per Kantzouris, nelll’ultima azione i greci non riescono a segnare e si va al riposo sul 19-18.

Secondo Quarto : Avvio di quarto tutto di marca ospite con Streniel e Masden per il +3, pareggia subito Cipolla con la sua tripla. Sempre la gara punto a punto con Funderburk e Cinciarini da una parte e Streniels e Michell dall’altra per 29-31. Dopo un istan-replay Reggio recupera una buona palla in attacco ma poi subisce la tripla di Frazier e Menetti è costretto a chiamre minuto con gli ospiti avanti di 5 lunghezze sul 29-34 a metà del quarto. L’AEK non si ferma ed arriva ad un break di 9-0 con Madsen che Reggio non riesce a fermarlo, Robertson ferma l’emorragia biancorossa ma è Xanthopopulos con una tripla a trovare il +10 e visto la serata storta arriva lo 0/2 ai liberi di Cinciarini 36-46 a 40 secondi dalla fine, time out AEK. Il quarto si chiude con la schiacciata di McGriff con il fallo subito da Diouf con il cronometro che segna 0,2 alla fine, 36-51.

Terzo quarto: In avvio di quarto Reggio prova a ricucire lo strappo con Anim e Cinciarini, tripla, ma è subito ricacciata da Frazier anche per lui tripla. Antisportivo a Cinciarini, Konianis non sbaglia 44-56. Si sbaglia molto da ambo le parti e il risultato rimane inchiodato sino a metà quarto quando McGriff mette i suoi liberi, sull’ennesima palla persa in attacco Menetti è obbligato a chiamare minuto. Dopo un istan replay per una rimessa 4-0 di parziale per Reggio che tenta lo sforzo di riaprire la gara, questa volta è il coach greco a chiamare minuto. Nonostante l’AEK sbaglia tutto il possibile Reggio non riesce a trovare buoni tiri per accorciare il parziale, anzi grazie a McGriff e Konianis si riporta al +14 a un minuto dalla fine. Finale con l’AEK che incrementa il suo vantaggio con la tripla di Staniels e l’appoggio al vetro di Koniaris, 48-69.

Quarto quarto : Nell’ultimo quarto Reggio ci prova ma la reazione è si buona ma i greci sbagliano tutto quanto è possibile. Dopo aver toccato il – 21 ormai non c’è più partita e la gara la porta a casa l’AEK per 73-84.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – AEK ATENE 73-84 (19-18,36-51,48-69)

Unahotels : Robertson 11,Funderburk 10,Anim 14 ,Reuvers ,Hopkins 12 ,Cipolla 3 ,Belloni, Stefanini ,Cinciarini 16,Olisevicius 3,Diuf 4. Allenatore Menetti

AEK : Koniaris ,Frazier 10,Petropoulos ,Xanthopopulos ,McGriff 12 ,Filippakos ,Persidis 6,Madsen 17 ,Papadakis 1 ,Williams 9 ,Mitchell 12 ,Strelnieks 8 . Allenatore Kantzouris

Arbitri : Rosso (FRA), Vulic (CRO), Salis (LVA)