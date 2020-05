Bertomeu: “Cercheremo di confermare le Final Four 2021 a Colonia”

Il CEO di EuroLeague, Jordi Bertomeu, ha tenuto una conferenza stampa per spiegare la decisione di oggi di chiudere le stagioni di EuroLega ed EuroCup.

Ha assicurato che farà di tutto per confermare la Lanxess Arena di Colonia come sede delle Final Four 2021, anche se per ora è troppo presto parlarne. Non sarà facile, e bisognerà anche capire la disponibilità della città tedesca dopo la crisi del coronavirus.

L’obiettivo è quello di dare comunque a Colonia la possibilità di rifarsi dopo il “buco” di quest’anno: proprio ieri si sarebbe dovuta giocare la finalissima. O nel 2021 o nelle stagioni successive, ma Colonia ci sarà!

Per le altre dichiarazioni leggete qui.