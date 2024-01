Bertram Derthona, le parole di coach De Raffaele in vista del Play-In di Champions League

Vigilia di gara 1 dei Play-In di BCL per la Bertram Derthona, che domani sera sarà di scena alle ore 20.30 contro il Galatasaray Ekmas Istanbul in una delle sfide più importanti della stagione europea.

A presentare le caratteristiche della squadra turca e l’obiettivo dei bianconeri nella partita di domani è stato coach Walter De Raffaele: “Il Galatasaray è una delle migliori squadre di BCL tra quelle che disputano i Play-In. McCormack e Prepelic sono due giocatori molto esperti, il roster in generale è completo in tutti i ruoli. Ci aspettiamo una serie molto dura, ma per quanto ci riguarda, in questo momento, l’obiettivo principale è trovare la nostra identità. Domani cercheremo di fare la nostra partita per più minuti rispetto a Napoli e di dare il massimo. Ovviamente faremo di tutto per vincere, con la consapevolezza che l’incontro sarà estremamente complicato e fisico”.

