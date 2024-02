BKT EuroCup – Alla Reyer Venezia basta un quarto, sconfitto il Prometey

Terzo quarto da sogno per gli orogrnata che piazzano il break decisivo per la vittoria. Tucker ne fa 16 in un quarto, doppia doppia per Tessitori con 18 punti e 12 rimbalzi

Quintetto Venezia: Spissu, Tucker, Casarin, Simms, Tessitori.

Quintetto Prometey: Agada, Kennedy, Lypovyy, Bobrov, Odiase.

PRIMO PERIODO

Inizio del quarto in equilibrio con Spissu da una parte e Odiase dall’altra per il 7-7 dopo 3’. Prometey prova a dare primo segnale con l’ex Kennedy per il 7-13 dopo 4’. Venezia prova a restare a contatto, ma complice qualche fischio dubbio, non trova soluzioni offensive. Gli ucraini ne approfittano e si portano sul 12-20 con 3’ da giocare nel quarto. Finale del quarto con Venezia che fatica ancora e Protemey chiude avanti in doppia cifra sul 18-28.

SECONDO PERIODO

Reazione orogranata ad inizio del quarto con Wiltjer e Brooks per il 29-33 dopo 3’. Reazione che dura poco con il controparziale ucraino per il 32-41 a metà del quarto. Finale del quarto con Prometey in controllo mentre Venezia che non riesce a riportarsi sotto la doppia cifra di svantaggio chiudendo il primo tempo sul 45-57.

TERZO PERIODO

Inizio del quarto con Venezia, spinta da un paio di sgasate di Tucker, si riporta a contatto sul 55-61 dopo 3’. Rimonta di Venezia completata sul 62-62 dopo 4’ con ancora Tucker al comando. Pioggia di triple orogranata con Simms, Heidegger e Wiltjer per il 73-68 con 4’ dall’ultimo mini intervallo. Venezia continua a correre e Tucker a colpire chiudendo il terzo periodo sul 83-71.

QUARTO PERIODO

Partono forte gli ucraini riportandosi sotto la doppia cifra di svantaggio sul 85-77 dopo 2’. Pronta la risposta orogranata con Heidegger a colpire e a mettere in ritmo i compagni per il 94-81 a metà del quarto. Prometey ci prova, ma Venezia resta in controllo e porta a casa la vittoria nell’ultima partita casalinga per questa stagione di EuroCup.

Umana Reyer Venezia – Prometey Slobozhanske 108-92

Parziali: 18-28; 45-57; 83-71.

Spettatori: 1.689

Umana Reyer Venezia: Spissu 9, Tessitori 18, Heidegger 18, Casarin 3, De Nicolao 3, O’Connell, Janelidze ne, Brooks 8, Simms 5, Wiltjer 25, Vanin, Tucker 19. All.re Spahija.

Prometey Slobozhanske: Agada 8, Clavell 14, March 3, Tkachenko 2, Bobrov 4, Lypovyy 6, Balvin 15, Kennedy 6, Odiase 11, Sanon 5, Gray 9, Sydorov 9. All.re Ginzburg