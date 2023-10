BKT EuroCup – Altro ko in Europa per la Reyer Venezia, l’Hapoel Shlomo Tel Aviv passa al Taliercio

Gli orogranata non riescono a trovare la vittoria in EuroCup e si arrende sotto la pioggia di triple dell’Hapoel che nel secondo tempo piazzano un’irreale 9 su 11 dall’arco

Umana Reyer Venezia – Hapoel Shlomo Tel Aviv 81-97

Parziali: 21-20; 40-41; 64-68

Umana Reyer: Spissu 7, Tessitori 8, Casarin, De Nicolao, Janelidze ne, Parks 4, Brooks 2, Simms 4, Wiltjer 13, Vanin ne, Brown jr 23., Tucker 20. All. Spahija.

Hapoel: Holland 8, Shterenberg ne, Munford 15, Beni ne, Alexander 2, Timor 12, Angola 12, Hoard 19, Zalmanson 4, Rabinowitz ne, Ginat 21, Brown 4. All. Franco.

L’Umana Reyer deve rinviare ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale in EuroCup. Le percentuali irreali da 3 punti dell’Hapoel Shlomo Tel Aviv nel secondo tempo (9/11!), unite alla supremazia sotto le plance degli ospiti (37-25) trascinano gli israeliani alla vittoria al Taliercio, che assume proporzioni fin troppo pesanti per gli orogranata nel finale, fino all’81-97 alla sirena. A poco servono quindi i 23 di Brown jr. (4/5 da 3) e i 20 di Tucker (7/9 da 2 e 2/3 da 3) in una serata non facile per la squadra di coach Spahija.

Ai box resta solo O’Connell e si parte con Spissu, Tucker, Parks, Simms e Tessitori. Ci vuole più di un minuto e mezzo per sbloccare il punteggio (Parks a rimbalzo offensivo), poi è sostanziale equilibrio fino al 7-7 al 4′ (con i secondi falli di Brown e poi Tessitori, quindi il primo allungo orogranata (14-7 al 5’30”), trascinato dall’ottima difesa e da un ispirato Tucker in attacco. Il primo black out veneziano si traduce in un break Hapoel di 0-11 (14-18 al 7’30”), ma si accende Wiltjer e due sfondamenti subiti da De Nicolao permettono all’Umana Reyer di chiudere avanti sul 21-20 il primo quarto. Ancora Wiltjer e le triple di Brown jr. costruiscono il nuovo +7 (34-27) in avvio di secondo periodo. Gli israeliani restano in partita soprattutto con i rimbalzi offensivi e, nel finale di tempo, dal 40-31 del 17’30”, addirittura mettono la freccia con lo 0-10 che determina il 40-41 all’intervallo lungo.

La difesa ospite si fa più aggressiva al rientro dagli spogliatoi (bonus speso dopo 4′), ma l’Hapoel trova anche la mano dall’arco dopo il 3/7 del primo tempo. Nonostante qualche errore di troppo dalla lunetta (a fine partita sarà 7/13), l’Umana Reyer riesce comunque a ribattere colpo su colpo fino a metà quarto. Dal 55-55 arriva però il primo allungo israeliano (55-60 al 27′, 59-65 al 28’30”) e, nonostante la reazione orogranata guidata in particolare da Tessitori, dopo il 64-65 arriva l’ennesima tripla per il 64-68 al 30′. Tel Aviv conferma di aver preso in mano l’inerzia anche in avvio di ultimo quarto, con l’Umana Reyer che si sblocca solo dopo 1’30” (66-73) e il margine che si dilata progressivamente con il 4-14 in meno di 4′ che costringe coach Spahija al secondo time out sul 68-82. Brown jr. e Tucker provano a non mollare, ma non basta e anzi, dal 79-89 del 37’30”, l’Hapoel può allungare fino a +18, vincendo infine per 81-97.

L’Umana Reyer tornerà ora in campo da capolista imbattuta in campionato nel derby di domenica a Treviso (ore 17) e sarà di nuovo in casa in EuroCup martedì 24 (ore 20) contro la Joventut Badalona.

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia