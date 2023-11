BKT EuroCup – Continua la corsa di Venezia anche in Europa, vittoria di forza a Vilnius contro i Wolves

Seconda vittoria consecutiva per la Reyer Venezia che passa in casa dei Wolves Vilnius. Orogranata guidati da un super Brown Jr che spinge i suoi nella ripresa.

Wolves Vilnius – Umana Reyer Venezia 77-93

WOLVES VILNIUS – UMANA REYER VENEZIA 77-93

Parziali: 20-23; 39-44; 62-69

Wolves: Mekowulu 9, Juskevicius 15, Zukauskas 9, Miniotas 7, Zemaitis 4, Thurman 16, Kozys, Berucka 8, Gagic 9. All. Kemzura.

Umana Reyer: Spissu 12, Tessitori 10, Casarin 2, De Nicolao ne, O’Connell, Janelidze ne, Brooks 5, Simms 16, Wiltjer 10, Brown jr. 24, Tucker 14. All. Spahija.

Statistiche: Wolves – Umana stats 2023 11 15

Fondamentale prima vittoria esterna stagionale in EuroCup per l’Umana Reyer, che entra per la prima volta dall’inizio della stagione in zona playoff dopo il netto 77-93 con cui espugna il parquet dei Wolves Vilnius. In un’ottima prova di squadra, in cui spiccano il 70% da 2 punti, i 6 giocatori in doppia cifra e l’ottima difesa del secondo tempo, a livello individuale spicca la prestazione di Barry Brown jr. (7/9 da 2, 3/6 da 3 e una convinta leadership offensiva), ma meritano la menzione anche i 6 assist di Casarin e i 5 di Spissu.

Solo Parks, influenzato, non partecipa alla trasferta lituana, che gli orogranata (in campo con i soliti Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori) iniziano con il piglio giusto, soprattutto in difesa, portandosi sul 4-9 al 2’30”. Quando cala leggermente la precisione in attacco, Vilnius si riavvicina e poi mette il naso avanti sul 14-13 al 6′. Ma Tessitori e Simms sono un fattore anche a rimbalzo offensivo e così arriva il nuovo allungo Umana Reyer sul 14-18 al 7’30”. Il finale di quarto è a elastico: parità a 18 al 9′, allungo firmato Brown jr. per il 18-23 e canestro finale di Mekowulu per il 20-23. Gli orogranata si mantengono costantemente in vantaggio, ma senza mai sferrare un vero allungo oltre il +5, anche in avvio di secondo periodo. Un break lituano di 6-0 a cavallo di metà quarto vale il nuovo sorpasso dei padroni di casa (34-32), con la pronta risposta veneziana per il 34-37 al 17′. Uno spettacolare coast to coast di Tucker concluso con la schiacciata apre i due minuti conclusivi del tempo, quando l’Umana Reyer riesce a ricostruire ancora una volta il massimo margine di 5 punti: 39-44 all’intervallo lungo.

Il duello tra Gagic e Tessitori (che raggiungono entrambi il terzo fallo) caratterizza l’avvio di ripresa, in cui gli orogranata costruiscono punto su punto un vantaggio più cospicuo: 42-48 al 22′, 45-52 al 23’30”, 49-57 al 24’30”. Vilnius prova a restare in partita soprattutto con le triple di Juskevicius (55-59 al 26’30”), ma Brown jr. (12 punti nel periodo) si prende la leadership in campo, attaccando con continuità ed efficacia il ferro e servendo bene i compagni così, dal 59-61 del 27’30” si entra nell’ultimo minuto del periodo sul 59-68 per poi chiudere al 30′ sul 62-69. La difesa veneziana diventa impenetrabile nell’ultimo periodo, che si apre con il quinto assist di Casarin (convertito da Brooks) e poi prosegue fino al 62-77 del 34’30”, che costringe i Wolwes a consumare in pochi minuti due time out. Vilnius si sblocca dalla lunetta, ma l’Umana Reyer risponde colpo su colpo anche ai tentativi a segno dall’arco di Thurman, facendo in pratica partire il garbage time con ampio anticipo. Dopo l’ultimo time out dei padroni di casa, al 37′ sul 69-87, c’è dunque solo l’occasione per scrivere anche il +20 con Simms (69-89 al 38’30”) e poi definire il punteggio alla sirena che dirà 77-93.

Il calendario di EuroCup propone per l’Umana Reyer, dopo il big match di campionato di domenica a Milano (alle 18.15), un altro viaggio, stavolta in Lettonia, campo “di casa” per gli ucraini del Prometey (palla a 2 alle 18 del 22 novembre).

