PANEVEZYS (Lituania) – Una fantastica prestazione corale per sbloccarsi in BKT EuroCup: la Dolomiti Energia Trentino con una magia di Quinn Ellis a meno di un secondo dalla fine espugna il campo del Lietkabelis Panevezys strappando una vittoria che aveva meritato ma che poi sembrava beffardamente esserle sfuggita di mano. Arrivata a +10 a tre minuti dalla fine sull’81-91, l’Aquila si è impantanata subendo la rimonta dei padroni di casa suggellata da un tiro libero di Orelik a 4” dalla fine. A quel punto è stato il classe 2003 britannico a prendersi la responsabilità dell’ultimo assalto e ha segnato i punti del successo, chiudendo il match con una pregevole doppia-doppia da 13 punti e 10 assist. Addirittura sei i giocatori di coach Paolo Galbiati finiti in doppia cifra a referto: assieme a Quinn, anche Paul Biligha (13 punti e 4 stoppate), Davide Alviti (13 punti con 3/5 da tre), Myles Stephens (12 punti), Prentiss Hubb (10 con 7 assist) e un frizzante Luca Conti (10 con 2/3 nelle triple).

I bianconeri dopo la trasferta di sabato a Brescia torneranno a Trento per un doppio impegno casalingo: sono già in vendita online e presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 i biglietti per entrambe le partite della Il T quotidiano Arena contro Turk Telekom Ankara (martedì 31 ottobre, ore 20) e Unahotels Reggio Emilia (domenica 5 novembre, ore 18.15).

La cronaca del match. Senza Baldwin, rimasto a Trento per proseguire il percorso di recupero dopo l’operazione allo zigomo fratturato, la Dolomiti Energia Trentino parte con lo stesso quintetto della vittoria a Varese. Il Lietkabelis parte fortissimo, ma con il passare dei minuti i bianconeri con l’energia dalla panchina di Alviti e Cooke risalgono fino al 16 pari. In avvio di secondo quarto sono Ellis e Biligha a tenere a contatto gli ospiti, che sorpassano nel cuore del secondo parziale con una tripla di Grazulis seguita in rapida successione da quelle di Alviti e Stephens. È proprio lo statunitense a mettere la firma sul canestro che spinge Trento avanti di misura all’intervallo lungo (43-44). Hubb dopo un primo tempo di regia sopraffina (6 assist a metà partita) apre il terzo quarto segnando due triple siderali, l’Aquila ha ancora tanto da Stephens e Alviti e nonostante la buona presenza dei padroni di casa a rimbalzo d’attacco sono i bianconeri ad essere un vantaggio 64-71 (5 punti di Conti nell’ultimo minuto). La Dolomiti Energia dà spettacolo per buona parte del quarto conclusivo: Alviti, Udom e Conti infiammano la retina, Ellis segna la tripla dell’81-91 che profuma di colpaccio esterno. Invece i padroni di casa piazzano un megabreak di 11-0 ribaltando la situazione. Poi è Ellis show per la vittoria.

Lietkabelis Panevezys 92

Dolomiti Energia Trentino 93

(16-16, 43-44; 64-71)

LIETKABELIS PANEVEZYS: Lelevicius, Sabeckis 7, Stuknys, Lipkevicius 13, Slavinskas, Maldunas 8, Varnas 4, Orelik 20, Popovic 14, Hadzibegovic 6, Valinskas, Sirvydis 20. Coach Stelmahers.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 13 (3/5, 2/5), Stephens 12 (2/4, 2/4), Hubb 10 (2/7, 2/8), Alviti 13 (2/3, 3/5), Conti 10 (1/3, 2/3), Forray 2 (1/1, 0/2), Coole Jr. 7 (3/4), Udom 8 (2/2, 1/2), Biligha 13 (6/10), Ladurner ne, Grazulis 5 (1/2, 1/3). Coach Galbiati.

Le parole di coach Galbiati: «Per prima cosa, sono contento. Sono contento per le persone che lavorano in questo club, perché dopo quasi tre anni torniamo a vincere in trasferta in EuroCup e ci tenevamo tutti tantissimo a sbloccarci lontano da casa. Stasera abbiamo avuto alti e bassi, siamo stati sulle montagne russe per tutta la partita. Nel finale forse abbiamo avuto un po’ “paura di vincere” e ci siamo fatti rimontare, poi bravo Quinn a segnare l’ultimo tiro: siamo stati anche fortunati, penso a un tiratore come Orelik che sbaglia un tiro libero a pochi secondi dalla fine. Ma siamo stati bravi, sono orgoglioso dei miei ragazzi: 25 assist di squadra, 6 giocatori in doppia cifra. Sono numeri importanti. Andiamo avanti per continuare a crescere».

UFF.STAMPA AQUILA BASKET