BKT EuroCup – La Reyer Venezia incerottata cade contro Vilnius e saluta l’Europa

Orogranata decimata dice addio all’Europa con la sconfitta contro Vilnius. Partita in equilibrio per oltre tre quarti poi parziale decisivo degli ospiti.

Quintetto Venezia: Spissu, Heidegger, Casarin, Simms, Tessitori.

Quintetto Vilnius: Zemaitis, Berucka, Taylor, Zukaukas, Mekowulu.

PRIMO PERIODO

Inizio del quarto in equilibrio con Venezia avanti 10-6 dopo 4’ grazie alle giocate Heidegger. Vilnius resta a contatto con Brooks sul 12-9 con 3’ da giocare. Finale di quarto con Vilnius che completa la rimonta e impatta e chiudendo sul 15-15.

SECONDO PERIODO

Vilnius parte subito mettendo il naso davanti, ma Venezia risponde subito con le triple di Casarin prima e di Simms dopo per il 23-19 a metà del quarto. Reazione Vilnius con Mekowulu che impatta sul 25-25 entrando negli ultimi 3 minuti. Finale del quarto in equilibrio con Tessitori da una parte e Zukauskas dall’altra che chiude sul 31-32.

TERZO PERIODO

Parte meglio Vilnius che si porta sul 31-37 dopo 2’. Pronta reazione orogranata con Casarin a spingere i suoi e trovare con un’assist spettacolare Heidegger per la tripla del 38-37 dopo 4’. Finale di frazione in equilibrio con la tripla di Spissu che chiude il quarto sul 50-47.

QUARTO PERIODO

Parte ancora una volta meglio Vilnius con Kozys che firma il parziale di 0-7 in 2’ che costringe Spahija al time out immediato sul 50-54. Venezia fatica a trovare soluzioni facili per restare a contatto e scivola sul 51-61 con la tripla di Zukauskas dopo 4’. L’ episodio che segna il quarto è l’espulsione di Casarin per un colpo a Thurman. Venezia sembra accusare colpo e stanchezza con Heidegger che fa 1su5 ai liberi e Vilnius ne approfitta e vola sul 54-71 entrando negli ultimi 2’.

Umana Reyer Venezia – Wolves Vilnius 57-75

Parziali: 15-15; 31-32; 50-47.

Spettatori: 3.056

Umana Reyer Venezia: Spissu 5, Tessitori 13, Heidegger 19, Casarin 8, De Nicolao ne, O’Connell, Janelidze, Brooks, Simms 7, Wiltjer 5, Vanin ne. All.re Spahija.

Wolves Vilnius: Sulaimon ne, Mekowulu 12, Brooks 11, Zukauskas 9, Miniotas, Zemaitis 9, Thurman 14, Kozys 6, Berucka 5, Taylor 9. All.re Pacevicius