BKT EuroCup – Niente da fare per la Reyer Venezia, Paris Basketball corsara al Taliercio

Seconda sconfitta in Europa per i ragazzi di coach Spahija che soffrono la fisicità del Paris che passa al Taliercio con le giocate di Hifi e Shorts. Venezia che paga anche le rotazioni corte a causa del forfait di Spissu e dell’infortunio di O’Connell che si aggiungono al già assente Wiltjers

Quintetto Venezia: De Nicolao, Tucker, Parks, Simms, Tessitori.

Quintetto Paris: Shorts, Herrera, Ward, Sy, Kratzer.

PRIMO PERIODO

Ritmi alti fin da subito con Sy da una parte e Tessitori dall’altra per il 8-8 dopo 2’30’’. Impatto devastante di Tessitori sulla partita con 10 punti per il 16-15 a meta’ del quarto. Punteggio in equilibrio entrando negli ultimi 3’ sul 20-19. Venezia soffre la fisicità dei francesi e concede secondi tiri che permettono al Paris di chiudere avanti il primo quarto sul 22-24.

SECONDO PERIODO

Inizio del quarto spezzetato dai fischi della terna arbitrale con il punteggio bloccato sul 24-24 dopo 3’. Dopo tanti errori Venezia prova a dare la prima spallata con Simms, ma Paris risponde colpo su colpo con Malcom per il 31-27 con 4’ da giocare. La fisicità dei francesi mette in difficoltà gli orogranata caricando di falli prima Brown e Parks già a quota 3. Tucker colpisce da fuori e lascia ultimo possesso al Paris che non trova il canestro e il primo tempo si chiude sul 41-40.

TERZO PERIODO

Venezia parte forte guidata da Simms e Parks con Paris che prova a stare a contatto con Ward per il 48-45 dopo 3’. Ancora Simms, coadiuvato da un super Tessitori, prova a dare spallata ai francesi sul 59-52 con 1’ dall’ultimo mini intervallo. Hifi prende per mano i suoi a suon di triple e il terzo quarto si chiude sul 60-56.

QUARTO PERIODO

Parte fortissimo il Paris che impatta subito sul 60-60 dopo appena 1’. Blackout orogranata con Paris che ne approfitta per il 62-66 dopo 4’. Ci provano ancora Simms e Tessitori a dare la scossa, ma la fisicità e le scorribande di Shorts tengono avanti i francesi sul 67-70 con 3’ dalla sirena finale. Paris colpisce da fuori ancora con Hifi e con un fallo e vale di Shorts per il 70-76. Venezia ci prova, ma Paris resiste e con Shorts da la zampata decisiva e porta alla vittoria Paris Basketball.

Umana Reyer Venezia – Paris Basketball 75-81

Parziali: 22-24; 41-40; 60-56.

Umana Reyer Venezia: Spissu ne, Tessitori 21, Casarin, De Nicolao, O’Connell 2, Parks 8, Brooks, Simms 28, Iannuzzi ne, Brown jr, Tucker 16. All.re Sphija

Paris Basketball: Shorts 18, Malcom 11, Hifi 17, Ward 7, Sy 10, Kessens, Herrera, Kratzer 2, Denis, Diawara ne, Jantunen 8. All.re Iisalo