BKT Eurocup: Trento sconfitta in trasferta a Bourg

La Dolomiti Energia Trentino non gioca una partita brillante ma lotta con le unghie e con i denti prima di cedere il passo contro la seconda forza del girone B: il Round 11 di BKT EuroCup va ai padroni di casa di Bourg en Bresse che si impongono 79-67 al termine di un match risolto solo negli ultimi minuti di partita. Rimane ampiamente in lotta per un posto playoff la squadra di coach Paolo Galbiati (4 vittorie e 7 sconfitte), con 7 turni di regular season ancora da giocare. In Francia non è stata proprio serata per capitan Forray e compagni, che dopo le brillanti prestazioni offensive delle ultime settimane non sono andati oltre a 67 punti segnati con basse percentuali e tante palle perse: i migliori a referto sono stati Kamar Baldwin (11 punti e 4 assist), Prentiss Hubb (che ha segnato tre triple) e un pimpante Myles Stephens da 9 punti e 3 rimbalzi.

I bianconeri dopo le trasferte di Treviso e Gran Canaria torneranno in campo alla Il T quotidiano Arena sabato 23 dicembre alle 19.00 contro Napoli. I biglietti per i prossimi imperdibili match interni sono disponibili online, presso l’Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza 20 e nei punti Vivaticket del territorio.

La cronaca del match. Dopo qualche palla persa d troppo nei primi minuti di match è Baldwin a sbloccare l’attacco di Trento con un bel canestro in penetrazione: Udom, partito in quintetto, incappa presto nel secondo fallo personale. La partita fatica a decollare e nei primi sei minuti le squadre combinate producono 9 palle perse e un irreale 1/14 dal campo. Sono Kamar e un pimpante Stephens con 5 punti a testa a trovare la via del canestro per Trento in chiusura di quarto, e il punteggio dopo i primi 10’ è di 15-10 in favore dei padroni di casa. L’Aquila scivola a -11, ma Stephens e un Alviti efficace prima da assistman poi da realizzatore riportano i bianconeri a contatto (25-20). A quel punto le iniziative di Risacher e Morgan aiutano i francesi a riallungare, ma tre triple consecutive di Hubb e Alviti contribuiscono a firmare il 35-33 di metà partita. Il match è spezzettato, Trento non riesce a trovare feeling con il match e si affida all’estro di Baldwin e Hubb per rimanere lì, ma il finale di quarto è tutto dei transalpini con Mike trascinatore (56-47). Alviti segna la tripla del -6, Stephens non si arrende mai (schiacciata del 61-53), Salash però è chirurgico nelle scelte e Bourg alla fine si porta a casa il nono successo in 11 partite.

Mincidelice JL Bourg en Bresse 79

Dolomiti Energia Trentino 67

(15-10, 35-33; 56-47)

JL BOURG EN BRESSE: Lewis 4, Salash 10, Courby 8, Risacher 12, Massa 11, Morgan 9, Rowland 3, Omenaka 2, Mike 12, Kokila 4, Julien 4. Coach Fauthoux.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Ellis 6, Stephens 9, Hubb 9, Alviti 8, Conti, Forray, Cooke Jr. 8, Udom 7, Biligha 4, Grazulis 5, Baldwin 11. Coach Galbiati.