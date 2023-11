BKT EuroCup – Vittoria “azzurra” per la Reyer Venezia che supera di forza Hamburg

Il trio azzurro Spissu, Tessitori e Casarin combinano per 51 punti nell’importantissima vittoria contro Amburgo.

Quintetto Venezia: Spissu, Casarin, Tucker, Simms, Tessitori.

Quintetto Amburgo: Durham, Hughes, Moller, Hinrichs, Dziewa.

PRIMO PERIODO

Parte bene Amburgo subito avanti sul 6-10 dopo 3’30’’ di gioco. Venezia prova a ricucire con le giocate di Spissu, ma i tedeschi restano avanti sul 8-13 a metà del quarto. Una stoppata pazzesca di Tucker accende il Taliercio e la seguente tripla di Spissu regala il primo vantaggio orogranata sul 14-13 dopo 6’ di gioco. Finale di quarto in equilibrio con il tap-in di O’Connell che chiude il primo quarto sul 22-20.

SECONDO PERIODO

Inizio del quarto in equilibrio con Venezia che prova prima spallata alla partita sul 28-24 dopo 2’ con la fisicità di Tessitori sotto le plance e l’atletismo di un fin qui più che positivo O’Connell. Partita che fatica ad accendersi con Amburgo che continua a restare a contatto sul 36-33 a metà esatta del quarto. Venezia alza il muro difensivo e sui ribaltamento prova staccare Amburgo sulle giocate del duo Spissu-Casarin per il 44-33 entrando negli ultimi 3’. Parziale di 17-0 in un amen con Davide Casarin a dominare su ambo i lati del campo per il 53-33 con 1’ da giocare. Ultimo possesso per Amburgo che trova il tap-in che chiude il primo tempo sul 53-37.

TERZO PERIODO

Parte subito forte Venezia con due triple in fila di Tessitori per il 59-39 dopo 2’. Venezia vola con le scorribande di Tucker per il 68-50 a metà del quarto. King prova a far riavvinicare i suoi, ma gli orogranata in controllo entrando negli ultimi due minuti del quarto sul 72-55. Finale di quarto con Amburgo che si avvicina e chiude sul 74-60.

QUARTO PERIODO

Amburgo continua lentamente a rosicchiare punti arrivando fino al -12 dopo 3’ dell’ultimo quarto. Venezia allora riprende a correre e in attimo vola sul 85-65 con 5’40’’ dalla sirena finale. Da li in poi Venezia resta in controllo senza mai rischiare e porta a casa un’importantissima vittoria in EuroCup.

Spettatori: 2.437

Parziali: 22-20; 53-37; 74-60.

Umana Reyer Venezia – Veolia Towers Hamburg 94-77

Umana Reyer Venezia: Spissu 22, Tessitori 18, Casarin 11, De Nicolao 3, O’Connell 9, Janelidze, Parks 7, Simms 10, Wiltjer 2, Iannuzzi ne, Tucker 12. All.re Spahija

Veolia Towers Hamburg: Krause 2, Hughes 4, Reece , Brauner 6, Moeller 10, Meisner 5, Dziewa 15, Christmas, Hinrichs 5, King 10, Wohlfarth 3, Durham 17. All.re Barloschky