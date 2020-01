Brescia-Brindisi, Esposito: Brindisi squadra di alto livello, ma noi non siamo appagati”

“Affrontiamo una squadra che è in possesso di giocatori stranieri di alto livello, che ha caratteristiche ben precise e che si trova in alto in classifica perché con queste sue caratteristiche ha messo in difficoltà tutte le squadre di Serie A – spiega coach Vincenzo Esposito -. Dobbiamo fare molta attenzione ad alcuni aspetti del gioco, consapevoli del fatto che Brindisi è una squadra che tira tanto da tre punti, gioca ad alti ritmi ed è una delle migliori a rimbalzo in attacco, potendo contare su un tasso atletico importante che le permette di essere sempre molto aggressiva”.

“Da parte nostra non c’è alcun appagamento, solo un pizzico di stanchezza che stiamo cercando di gestire nel migliore dei modi – prosegue il coach campano -. Anche per questo, contro Brindisi dovremo cercare di non sprecare palloni ed evitare di alimentare i loro contropiede, visto che oltre il 30% dei loro punti arriva proprio da questo tipo di situazioni. Una nostra buona prestazione passerà anche da una grossa attenzione difensiva, concentrata specialmente nell’1vs1, da una gestione dei ritmi adeguata e da un’esecuzione offensiva intelligente”.

“Travis Trice si sta inserendo bene, nei suoi confronti ho sensazioni positive – conclude Esposito -. Non avevamo bisogno di un giocatore che spostasse gli equilibri, ma che li mantenesse a livello di qualità, specialmente quando arrivano momenti di difficoltà o quando è necessario fare aggiustamenti in corso. Per quanto riguarda le rotazioni, quello con Warner è un discorso chiuso: Angelo si è sempre comportato in maniera esemplare, ma Trice è stato preso per sostituirlo. La situazione di Silins è diversa: Ojars è nelle rotazioni e di settimana in settimana valuteremo chi utilizzare, fermo restando che in coppa utilizzeremo tutti, visto che abbiamo la possibilità di farlo. In campionato, invece, farò delle scelte, che come sempre saranno compiute il giorno della partita”.

Fonte: Ufficio Stampa Basket Brescia Leonessa