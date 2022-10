7Days Eurocup, Brescia lotta ma cede il passo a Badalona

Un sanguinoso parziale 17-0 a inizio quarto periodo condanna Brescia alla sconfitta nell’esordio stagionale in Eurocup, al cospetto della Joventut Badalona. La squadra catalana supera la Germani con merito, dopo aver condotto il match quasi sempre, nonostante le resistenze di una Germani che, al netto del black-out di cui sopra, ha giocato quasi ad armi pari. In doppia cifra Della Valle, Petrucelli e Caupain per Brescia, le cui prestazioni non bastano per arginare una Badalona che vince con un punteggio un po’ bugiardo rispetto ai valori visti in campo. Coach Magro deve far i conti con una panchina che spesso non garantisce il dovuto contributo e con un Petrucelli poco coinvolto. Quarto quarto (vinto 27-14) di altissimo livello di Tmic e soci, che si godono un’ottima prova del centro croato e di un Ellenson che spadroneggia al tiro. MVP di serata è tuttavia Ribas: quando c’è lui in campo la squadra ha un altro passo. Badalona inizia con il piede giusto la campagna europea che la vede tra le favorite, per Brescia ci sono aspetti buoni e meno buoni, bisogna ripartire dai primi.

Prossimo impegno europeo per Brescia mercoledì prossimo, in casa contro il Prometey.

Quintetto Badalona: Ribas, Busquets, Feliz, Ellenson, Tomic

Quintetto Brescia: Caupain, Della Valle, Patrucelli, Gabriel, Odiase

Partenza equlibrata tra le squadre, con Brescia che va sopra con la schiacciata di Odiase ma poi subisce un break 7-2 ispirato da Ribas e Ellenson, per portare avanti Badalona 12-7. Timeout Brescia, che torna con più verve in campo, piazzando un parziale 9-2 ispirato dal tiro da tre punti. I locali rispondono con il gioco nel pitturato per restare a contatti a fine primo quarto, 23-22.

Brescia lavora bene a rimbalzo offensivo per sopperire ai problemi al tiro che si protraggono dal primo quarto. Apre il quarto Cobbins, ma Brescia fatica da matti senza i titolari a trovare il modo di muovere il tassametro: la Joventut e approfitta con un 8-0 rapido ispirato da Ellenson per portarsi a +7 (31-24 al 13′). Coach Magro ferma il gioco ma Ribas ruba palla a Pertrucelli e alluna sul +9. Risponde Massinburg, aiutato da Caupain dall’arco per il 33-30. Rientra in campo Ribas che inizia a armare le mani dei compagni, in particolare di Tomic, per riportare i suoi aul +8 (38-30 al 17′). Reazione Brescia, con Petrucelli e Gabriel: 5-0, ennesimo break si una gara ad elastico, e ora sono i catalani a chiamare timeout. 42-37 all’intervallo.

Tomic apre le danze nella ripresa, lo segue Guy da tre e Badalona è al massimo vantaggio (47-37). Difendono molto gli spagnoli, ma Brescia non molla, sorretto da un ottimo Petrucelli (49-45 al 24′). Badalona non segna dal campo per qualche minuto nel terzo periodo e Brescia ne approfitta per risalire la china: la vera protagonista è la difesa, con Della Valle che si traveste da leader nella sua metà campo. La Germani si avvicina fino al -1 (50-49 al 29′), ma ci pensa Ellenson a spegnere i sogni di gloria dei viaggianti, segnando una tripla. Odiase perde un paio di brutti palloni, con i locali che non perdono mai il comando della gara. 53-49 al 30′.

Partenza fulminante di Badalona, che a inizio ultima frazione firma un parziale 7-0 molto pesante e che subito spinge Brescia a chiamare timeout. Mattatore è Ribas, che guida la sua squadra al meglio dala cabina di regia. Fatica invece la panchina bresciana, con Magro che cerca di correre ai ripari mettendo i suoi top player, ma il punteggio rimane fermo per Brescia che scivola a -14 con la tripla di tabella di Ribas, che chiude di fatto il match (63-49 al 35′). Sfuriata pazzesca dei neroverdi locali, che vincono comunque con merito una gara condotta per larghi tratti. Ultimi 5′ di pura accademia, il risultato finale recita 81-63.

Joventut Badalona vs Germani Brescia 81-63 (23-22; 42-37; 53-49)

Badalona: Kraag 5, Busquets 2, Ribas 10, Guy 8, Ellenson 18, Ventura 2, Vives 4, Feliz 10, Birgander 6, Parra 6, Tomic 9, Maronka 0. All: Duran

Brescia: Gabriel 9, Massinburg 5, Caupain 13, Della Valle 11, Cobbins 2, Odiase 2, Laquintana 3, Cournooh 3, Moss 0, Akele 2, Petrucelli 13, Burns n.e. All: Magro

MVP Basketinside: Pau Ribas. Non è tanto la doppia cifra ad impressionare ma i tanti assist distribuiti ai compagni. Vero leader di una squadra che punta in alto.