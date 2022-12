Brescia, lo show offensivo non lascia scampo a Bursaspor

Bella vittoria della Germani, che si rilancia nella classifica del gruppo A di EuroCup, con un gran successo in casa sui turchi del Bursaspor. Gara che Brescia conduce per larghi tratti, andando ad esplodere in un terzo quarto perfetto (31-16) che dona ai ragazzi di coach Magro la seconda vittoria nella competizione europea. 110 punti a referto per la Leonessa, in una gara che non ha avuto storia dal terzo quarto in poi, quando i lombardi, che mandano quattro giocatori in doppia cifra e dominano in ogni voce statistica e tirano con un irreale 15/25 dall’arco, amminisrano un vantaggio costruito nel primo tempo con ottime percentuali e difesa arcigna. MVP David Cournooh, autore di una grande prova soprattutto nel primo tempo per tenere gli avversari a distanza di sicurezza, per lui 15 al termine. Tra i turchi, Auguste (22) e Dudzinski (11+8 rimbalzi) predicano nel deserto, in una serata molto storta in cui la difesa è stata l’anello mancante.

Ora l’Eurocup si ferma per due settimane, per riprendere il 10 gennaio. Brescia ospiterà in casa la Joventud Badalona.

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Quintetto Bursaspor: Clemmons, Needham, Bitim, Dudzinski

Gara che parte con un buono spunto della Leonessa che apre con un 5-0 griffato Moss e Gabriel. Bursaspor risponde subito andando a dominare l’area con i lunghi Auguste e Dudzinski: quest’ultimo appoggia i due punti del primo vantaggio turco al 4′ (9-10). Brescia fallisce qualche possesso offensivo e subisce un break 8-2 che la fa scivolare a -7, costringendo Magro al timeout. La Germani reagisce con l’ingresso di Cournooh e Cobbins, che sul finale di quarto riportano i lombardi a contatto: parziale 8-0 Germani a riportarsi avanti (19-18 all’8′). 25-22 al termine del primo quarto.

7-2 in apertura di seconda frazione per Brescia, che vola sul +7 (32-25). Brescia si affida a un ottimo Cournooh per provare a dare una prima spallata alla gara, con Bursaspor che prova la reazione con la bomba di Clemmons, a cui risponde subito Akele con la stessa moneta (35-28). Gara che procede su alti ritmi, con Brescia in ottima forma dall’arco, trova due triple prima con Nikolic e poi con Burns. Non riesce tuttavia la Leonessa a mettere un gap importante tra sè e gli avversari, con i viaggianti che si affidano spesso a Auguste (41-36 al 17′). Timeout Brescia, che torna in campo con nuova energia e stampa un nuovo parziale 5-0, con la tripla di Cournooh che dona il +10 alla Leonessa (46-36 al 19′). 51-43 all’intervallo.

Parziale 14-2 mortifero in apertura di terzo periodo, nel quale Brescia scappa via nel terzo periodo, in cui la Germani si porta sul +20 (65-45). Bursaspor prova a reagire ma ora a Brescia entra qualsiasi cosa venga alzata per aria, andando ad ampliare il vantaggio ad un massimo di +25 sulla tripla di Akele (81-66 al 29′). Bursaspor non reagisce e di fatto la gara termina con un quarto di anticipo. 82-59 al 30′.

Ultimo periodo in cui la gara non ha molto da raccontare. Il vantaggio arriva addirittura a 31 lunghezze a metà frazione (101-70 al 36′). Gara che si spegne senza particolari sussulti sul punteggio di 110-74.

Germani Brescia vs Frutti Extra Bursaspor 110-74 (25-22; 51-43; 82-59)

Brescia: Gabriel 12, Massinburg 18, Nikolic 6, Della Valle 10, Taylor 7, Cobbins 6, Odiase 8, Burns 7, Lauintana 7, Cournooh 15, Moss 5, Akele 5. All: Magro

Bursaspor: Sezgun 0, Saybir 0, Ozalp 0, Needham 2, Taskiran 0, Al 2, Bitim 12, Auguste 22, Dudzinski 11, Atalan 0, Duverioglu 14, Clemmons 11. All: Alimpijevic

MVP Basketinside: David Cournooh