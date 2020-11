Brescia-Trento, Esposito: “Siamo tutti in discussione, ci serve fiducia per uscire dal momento difficile”

“Il gruppo è unito, tutti dobbiamo cercare di dare di più. Dobbiamo continuare a lavorare per ottenere quei risultati positivi che faranno tornare la fiducia, che ci permetterà di venire fuori dal momento di difficoltà”. Il messaggio che coach Vincenzo Esposito invia alla vigilia della sfida di campionato con la Dolomiti Energia Trentino è forte e chiaro.

“Per la partita di domenica recuperiamo Crawford e Kalinoski, che hanno ricominciato ad allenarsi giovedì – esordisce il coach della Germani -. È una partita importante per noi, abbiamo l’occasione di muovere la classifica e guadagnare in termini di fiducia e sicurezza reciproca. Stiamo lavorando molto bene: il gruppo è unito e faremo il possibile per provare a vincere a tutti i costi”. Coach Esposito analizza anche il momento della squadra: “Dopo una partenza in cui la Germani era il secondo miglior attacco di campionato, in cui eravamo una delle migliori squadre dal punto di vista offensivo, ora siamo cresciuti in difesa. Tutti dobbiamo cercare di dare di più: dobbiamo cercare di reagire con un atteggiamento mentale duro e positivo. L’aspetto psicologico è importantissimo, è riconosciuto che le vittorie aiutano a vincere e quando non arrivano, un giocatore non riesce a giocare come vorrebbe e perde fiducia. Quest’anno siamo partiti con giocatori che sono arrivati 40-45 giorni in ritardo sulla preparazione, avendo nel roster giocatori che non avevano mai giocato in Europa o in Italia. Abbiamo subìto delle sconfitte per pochissimi punti, come a Varese o con Bologna, perdendo anche immeritatamente. La somma di queste piccole cose ci ha appesantiti mentalmente e fatto perdere fiducia. L’unica ricetta è continuare a lavorare per ottenere quei risultati positivi che faranno tornare la fiducia, poi venire fuori dai momenti di difficoltà potrebbe essere più semplice”.

Il concetto espresso dal coach della Germani è chiaro: “Dobbiamo cercare di arrivare alla vittoria il prima possibile perché alleggerisce e dà fiducia. Il mio è un gruppo che in tutti gli allenamenti dà il massimo. Anche i giocatori si mettono in discussione, perché sono professionisti e vogliono uscire da questa situazione il prima possibile. Tutti, allenatore compreso, si devono mettere in discussione e guardarsi allo specchio per capire se stanno dando il 100% – conclude Esposito -: la classifica è chiara, come i risultati, ed è giusto che tutti ci mettiamo in discussione. Io per carattere mi metto in discussione sempre, anche dopo un titolo vinto o un premio ricevuto, cercando di capire dove posso migliorare. Ho sempre fiducia in me stesso perché so che il lavoro che svolgo lo faccio dando il 110% – e anche di più -, con l’obiettivo di migliorare e far migliorare gli altri, così come i giocatori durante gli allenamenti”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia