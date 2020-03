Brescia – Venezia, il post partita: le parole di Esposito e De Raffaele

Queste le parole di coach Esposito:

“Congratulazioni a Venezia, che procede il cammino in EuroCup con merito. Questa sera hanno giocato meglio di noi, la nostra gara non è stata solida, specialmente in difesa. Sono contento per quanto abbiamo fatto in attacco, ma dovevamo fare meglio in difesa, cercando di avere il giusto atteggiamento per tutti i 40′. Termina la nostra avventura in EuroCup, volevamo chiuderla con una vittoria ma conoscevamo la solidità dei nostri avversari – conclude l’allenatore della Germani -. Il nostro sogno era quello di ben figurare nel primo girone, invece siamo riusciti a qualificarci alle Top 16. Anche nella seconda fase siamo partiti bene, poi abbiamo scontato il momento di calo fisico. L’EuroCup, comunque, ci lascia un ricordo molto positivo: ora rivolgiamo tutta la nostra attenzione sul campionato italiano, nel quale vogliamo cercare di mantenerci tra le prime otto e disputare i playoff”.

Uff. Stampa Basket Leonessa Brescia

Queste invece le dichiarazioni di un soddisfatto De Raffaele:

Uff. Stampa Umana Reyer Venezia