Brescia, vittoria e qualificazione ottenuta. Cluj-Napoca va ko al PalaLeonessa

Brescia vince al PalaLeonessa e strappa il pass per la seconda fase di EuroCup, battendo con merito il Cluj-Napoca. Rumeni mai in grado di controllare il ritmo della gara grazie alla scetanata coppia Della Valle-Gabriel. Cluj opaco dice addio alla competizione nonostante gli sforzi di Kasey e Guzman, con la Leonessa che sorride con un a buona prova di squadra e con il ritorno in campo molto importante di John Petrucelli. MVP gabriel, autore di 5 triple, 20 punti, 6 rimbalzi e 25 di valutazione, vero trascinatore di una Brescia che viaggia a velocità diverse in campionato e in Europa.

Quintetto Brescia: Nikolic, Della Valle, Moss, Gabriel, Odiase

Quintetto Cluj: Guzman, Kasey, Meindl, Jones, Stipanovic

Odiase apre le danze, con la gara che prosegue sui binari dell’equilibrio e delle buone difese con Brescia che si fa raggiungere sul 10-10 a metà primo quarto. Da qui bel break di Brescia a portarsi a +6 coi punti di Della Valle, con la Leonessa brava ad andare spesso in lunetta e a portarsi sul +8 con Nikolic dalla linea della carità (20-12). Rispondono i viaggianti, con un parziale 7-0 a rifarsi sotto, per chiudere il primo periodo a +3 (22-19).

Cluj inizia il secondo periodo con tre bombe di fila a prendersi il comando della gara (24-27 al 13′). Quella di Kasey spinge Brescia al timeout, a seguito del quale la Germani riprende a produrre in attacco ispirata da Taylor e Massinburg. Cluj si aggrappa a Guzman e Kasey e a metà frazione è sul -1 (31-30). Il resto del secondo quarto procede punto a punto, con la tripla di Gabriel a dare 4 lunghezze di vantaggio ai suoi all’intervallo (42-38).

I viaggianti ricuciono subito lo strappo nei primi minuti e con Jones chiudono un bel break 7-0 per andare sul +3 (42-45). Della Valle e Gabriel rispondono prendendosi sulle spalle l’attacco bresciano in un periodo in cui si segna poco e le squadre viaggiano a braccetto (55-55 al 26′). Da qui bel break bresciano con Della Valle che ispira un bel 7-0 con la Leonessa che però si vede ancora la squadra rumena alle calcagna (64-60).

Gara ancora aperta a dopo 3′ nell’ultima frazione, con Brescia che ritrova i punti del rientrante Petrucelli per il 72-68. A questi seguono i 3 consecutivi di Odiase, a cui risponde la tripla di Jones. Cluj a -4, ricacciata indietro da una nuova bomba di Della Valle, per il nuovo +7 Germani, con la squadra ospite che non molla e lancia la gara verso un finale combattuto, grazie ai punti messi a referto da Stipanovic. Ci pensano tuttavia Cournooh e Gabriel a chiudere la gara per la vittoria Brescia, che nel finale dilaga: 103-84 il finale.

Germani Brescia vs U-BT Cluj Napoca (22-19; 42-38; 64-60)

Brescia: Gabriel 20, Massinburg 13, Nikolic 7, Della Valle 22, Petrucelli 2, Taylor 2, Odiase 9, Burns 5, Cournooh 15, Moss 8, Akele 0, Laquintana n.e. All: Magro

Cluj: Guzman 10, Kasey 17, Lapuste 0, Kuti 4, Stipanovic 12, Bircevic 6, Cate 4, Jones 11, Meindl 14, Richard 6, Gordic n.e. All: Silvasan

MVP Basketinside: Kenny Gabriel